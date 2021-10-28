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營養師曝發胖大魔王！巧克力製品熱量排行榜一次看

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▲▼巧克力熱量排行表。（圖／Unsplash）

▲巧克力熱量高，吃的時候要慎選。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣轉涼，這時候來杯香濃的熱可可，整個人立刻幸福起來，營養師高敏敏分享，一片巧克力的熱量就有600多大卡，不少人放肆吃完，才發現完全是減重大魔王，以下為巧克力熱量排行榜，巧克力控這樣吃最不容易發胖！

▲▼巧克力熱量排行表。（圖／Unsplash）

▲巧克力的營養價值其實並不低。

高敏敏解釋，巧克力原料為可可豆，雖屬於油脂類，但富含可可多酚能幫助抗氧化，其實營養並不低，但是市售大部分巧克力都加了很多糖，吃下去後會導致血糖升高、胰島素分泌，雖也會刺激快樂荷爾蒙分泌，但血糖下降之後，心情又會開始低落，可說是惡性循環。

▲▼巧克力熱量排行表。（圖／Unsplash）

▲長期嗜吃高糖份食物，會使身材走樣。

曾有研究發現，長期吃糖下來，體內快樂荷爾蒙會下降更多、反而不快樂，因為不快樂所以想吃甜帶來幸福感，吃了更多高熱量、高糖食物，對這些東西漸漸產生依賴，導致肥胖上身。

▲▼巧克力熱量排行榜。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲▼巧克力熱量排行表。（圖／Unsplash）

▲棉花糖巧克力的熱量絕對超標。

高敏敏提醒，吃起來甜甜的巧克力要當心，像是一杯可可冰沙就有494大卡，內含70g的精緻糖，相當於14顆方糖，而看似健康的巧克力牛奶也超過500大卡，以世界衛生組織建議的每日糖攝取量計算，許多巧克力早已超標。

如果真的很想吃巧克力，她建議吃純巧克力，適量吃（約2小片）是可以的，可可多酚能幫助抗氧化、養顏美容、保護心血管，讓你心情變得愉悅。

►奶酥竟不是第一！營養師公開「抹醬吐司熱量排行榜」

關鍵字：

巧克力, 發胖, 營養師高敏敏, 熱量排行榜

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