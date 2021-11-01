包．開箱／「壓扁」的DIOR Bobby變身超夯腋下包　煙燻玫瑰粉美爆

▲搶開「壓扁」煙燻玫瑰粉DIOR Bobby East West包。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 專題報導

2020早秋一推出就立馬成為當季爆款的DIOR Bobby包，瞬間攻佔了各大女星及KOL的社群版面，隨著近季品牌不斷將經典包款縮小成可愛到不行的「迷你包」，最新的2022早春系列中，終於輪到DIOR Bobby包帶來變奏版本，不過不是直接將包款縮小、而是把它壓扁成橢圓形，拉長後的Bobby East West包型更是可以背成時下最夯的腋下包，《ET FASHION》搶先為大家開箱絕美的煙燻玫瑰粉DIOR Bobby East West包，快跟著一起近賞細節。

▲2022春夏系列DIOR帶來全新變奏版本Bobby East West包。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

命名取經自迪奧先生愛犬的DIOR Bobby包，渾圓療癒的半月包型，散發著一股可愛氛圍，光滑流暢的包身以頂級小牛皮革打造，正面飾有極具辨識度的CD標誌，翻開別緻的金屬穿扣便能輕鬆開袋，背後浮雕的「30 Motaigne」字樣，同樣是經典元素之一，搭配觸感極佳的絨面內裡，奢華質感再度升級。

▲2022春夏巴黎大秀（上圖），仍可見DIOR Bobby East West身影。（圖 / 品牌提供）

2022早春，品牌創意總監Maria Grazia Chiuri直接將Bobby包壓扁拉長成瘦長模樣瞬間引爆熱議，為原先優雅的半月包增添了不少俐落氛圍，順勢變得更加日常百搭，DIOR Bobby East West也延伸至才發表不久的2022春夏系列，繼續佔據人心。

置物空間的部分也不必擔心，容納基本的手機、錢包、鑰匙都沒問題，另外，可調整長度的背帶也是吸睛話題之一，被拉長的DIOR Bobby East West包除了斜背，若將皮革背帶調短，立馬就成為率性感十足的腋下包背法，讓女孩們隨心遊走在氣質與個性之間。



▲Dior Bobby East West 扁身小牛皮小型翻蓋包 NTD94,000。（圖 / 品牌提供）

【加碼更多「壓扁」包款】

▲本季秋冬系列，品牌直接將包款壓到最扁帶來全新TRIOMPHE 帆布鏈條包。（圖 / 翻攝品牌官網）

由CELINE創意總監Hedi Slimane運用CELINE 1970年代的官方標誌，打造出復古又迷人的Triomphe Canvas凱旋門方包系列，一直是品牌的熱銷包款之一，尤其是在Lisa背過之後人氣更是高漲不下，而早在2021春夏品牌就看準其聲勢，將這顆Triomphe Canvas凱旋門方包縮成瘦長包型，就連背帶也改短，令原先優雅的凱旋門方包增添不少個性氛圍 ; 2021秋冬系列，更是直接將包款壓到最扁，並注入鍊帶代替皮革背帶，讓變得俐落的長形包展現一如往常的低奢質感。

▲PEEKABOO ISEEU STRETCH白色皮革手袋，NT$145,000。（圖 / 翻攝IG@fendi）

FENDI的Peekaboo系列，是設計師Silvia Venturini Fendi在2009年春夏系列推出的款式，一直以優雅柔美的形象深植人心，10年間不斷注入新細節，去年推出的「ISeeU」保留了經典梯形輪廓，並採用了嶄新的「手風琴摺」設計，開袋後眼前的大容量令人瞬間驚艷，而2021秋冬，FENDI也帶來全新「窄長」尺寸，綴滿金屬縫線的白色皮革手袋包款被壓扁拉長後，意外增添了不少俐落感，散發出柔中帶剛的氣息，簡單遊走在氣質與率性風格之間。



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