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風・Luxury／IWC酷黑軍風錶來襲　瓷化鈦金屬霧黑質感迷人

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▲▼ IWC,Panerai 。（圖／公關照）

▲IWC飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊瓷化鈦金屬世界時間腕錶，556,000元（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

邁入秋冬，酷黑錶款再起，有層次、有質感的黑色是王道，IWC（萬國錶）為飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊腕錶再添世界時區與萬年曆2款新錶，以品牌設計的瓷化鈦金屬（Ceratanium®）材質打造，特色是擁有如陶瓷的耐刮特性、鈦金屬般的輕盈、抗腐蝕性且親膚，且帶有迷人的霧黑色彩，讓黑錶不再單調。

IWC將瓷化鈦金屬導入飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊腕錶系列，彰顯強悍風格，因為此系列靈感發想自美國海軍菁英飛行員接受嚴格訓練的海軍戰鬥機武器學校（Strike Fighter Tactics Instructor Program），唯有高性能錶款才能承受在戰鬥機艙內的壓力。新作飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊瓷化鈦金屬世界時間腕錶，是此系列首款配備世界時區設計，只要按下並旋轉錶圈便能設定不同時區，搭配有織物內襯的黑色橡膠錶帶，展現帥氣軍風，每年限量500只。

▲▼ IWC,Panerai 。（圖／公關照）▲▼IWC,Panerai 。（圖／公關照）

▲IWC大型飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊瓷化鈦金屬萬年曆腕錶，1,498,000元。

另一新作為大型飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊瓷化鈦金屬萬年曆腕錶，是IWC第一只採用瓷化鈦金屬錶帶的錶款，錶鍊較過往精鋼材質輕約百分之三十，外型霸氣其實相當輕盈，具萬年曆、南北半球月相顯示功能，每年限量150只。

▲▼IWC,Panerai 。（圖／公關照）

▲沛納海Submersible S BRABUS Black Ops專業潛水腕錶，約1,460,000元。（圖／提供，以下同）

碳纖維材質也經常運用在黑色錶款上，沛納海（Panerai）攜手德國奢華機械工程品牌Brabus，聯手打造限量100只的Submersible S BRABUS Black Ops專業潛水腕錶，錶殼即以Carbotech™碳纖維材質製成，但色調更具層次感，介於黑與灰之間，時針、分針和小秒針均點綴紅色增添亮點，是品牌第一款搭載自動上鍊機芯的作品。

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關鍵字：

風Luxury, IWC, Panerai, 沛納海

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