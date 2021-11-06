每天6步驟「護眼操」消水腫　超自然放大1.5倍眼妝跟著學

編輯／Beverly

早上起床眼睛總是水腫睜不開，實在好困擾，想要從早就擁有精神大眼及活力眼神，平日維持2個生活小習慣再搭配自然眼妝，你也可以帶著水水大眼快速出門。

6步驟「護眼操」搭配熱敷，快速消腫恢復活力

眼睛無神不只看起來氣色很差，眼睛痠痛、不舒服更會帶來生活上的困擾，眼部周圍有許多穴道，可以有效紓緩近視、消除疲勞；護眼操更有使眼睛變大的效果！在做護眼操時順便輕壓眉頭、眉中及眉尾3個點，每個點約30秒；並使用熱毛巾或熱敷眼罩促進血液循環，消除眼部的水腫，使眼睛快速恢復活力。

▲護眼操6步驟每天做。（圖／翻攝自小紅書@SanaExpert）

▲熱敷消除一整天眼部疲勞、水腫（圖／翻攝自Kao官網、ruten）



動一動，訓練眼部肌肉

眼部肌肉減少的話，眼睛自然會越來越小，為了讓眼睛炯炯有神，可以做眼部肌肉訓練。首先慢慢將眼睛張開到最大維持10秒鐘，再慢慢將眼睛閉上，閉上後用力緊閉雙眼10秒鐘，這樣的動作重複5～10次，就能改善眼皮下垂增加眼神銳利度。除了眼部肌肉需要訓練，眼球肌肉也需要鍛鍊，將眼球上下移動，達到最頂之後往下至最低；左右移動眼移動，一樣要看到最底，每個步驟持續10秒鐘，就能非常有效的訓練眼部肌肉並紓緩疲勞了！

▲眼肌訓練運動圖示。（圖／翻攝自小紅書@JABUSHE嘉碧茜）

自然眼妝秒變深邃大眼

將日常眼妝完成後，第一步驟在眼球下方處用極細的眉筆或顏色較淺的眼線筆，於下眼瞼中間向眼尾下方畫出線條，並與眼尾不閉合。這個步驟會加深眼妝輪廓，延伸後的眼線在視覺效果上會有放大眼睛的效果，最後使用遮瑕膏提亮留白的部分，使眼線自然呈現。

▲將眼線拉長，延伸至眼尾。（圖／翻攝自小紅書@11suya）

為了使眼神更加生動，臥蠶也需要加強一下！微笑後找到臥蠶的位置，在臥蠶下方處使用顏色更淺的極細眉筆畫出臥蠶陰影，再使用小暈染刷將俐落的線條暈染成自然陰影，加上閃度不高的打亮做提亮效果，看上去會更為自然。最後在下眼頭處以紅棕色或是粉棕等較淺的眼線色，加深內眼角的陰影線條，達到開眼頭的效果，使整體眼妝看起來更深邃，最後將睫毛刷上，超自然的放大1.5倍眼妝就完成了。

▲加深臥蠶及開眼頭。（圖／翻攝自小紅書@11suya）

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