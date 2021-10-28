日本UNIQLO讓你把不要的衣服換現金！獎勵機制網喊：超羨慕

編輯／Emily 圖／翻攝自uniqlo.com

現在品牌越來越注重永續發展，會提出一些新的方式達到環境友善，減少多餘的浪費。日本UNIQLO就致力於推行RE.UNIQLO機制，會將回收的舊衣再利用，製成新的衣物，近期為了鼓勵消費者多多參與，更祭出「舊衣換現金」優惠，只要把不要的羽絨衣、發熱衣等拿回店裡，就能換取獎勵，讓外國網友超級羨慕。

日本UNIQLO的RE.UNIQLO計畫會從各分店設置的回收箱收集二手舊衣，接著將它們依狀況分類，良好的會捐給聯合國難民署以及各地的非營利組織，不能穿的就會進行加工、利用，做成新的衣物或用品，讓衣服可以不斷的循環利用，UNIQLO也展示了100%回收製成的羽絨衣做為成果。

近期為了讓消費者多多參與，日本UNIQLO提出了「舊衣換現金」活動，這次以收集羽絨系列和HEATTECH內搭單品為主，只要將HEATTECH內衣送回店裡就能換到200日圓（約台幣49元）的電子禮券，羽絨衣則能換到1,000日圓（約台幣245元）的電子禮券，這種獎勵機制讓人看了好羨慕，但目前只在日本限定期間實行，很希望之後也能拓展到國外。

其實不只UNIQLO，很多品牌也都有推行「舊衣回收」計畫，快時尚品牌H&M的店內就設有回收箱，將不需要的衣物、紡織品帶到門市回收，就能交換到購物優惠券。H&M會將回收的衣物分成再穿著、再利用、回收三種類型，第一種會作為二手衣物出售，其他的則會生產成再生系列，或是拆解成纖維，製作成絕緣材料等等。

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