申敏兒風格驟變！換上戶外風潮衣霸氣噴發　超殺眼神有夠電

記者王則絲／台北報導

韓女星申敏兒在演出《海岸村恰恰恰》後人氣更上層樓，近日她登上《Singles》雜誌，並替戶外潮牌The North Face拍攝一系列廣告大片，甩掉劇中甜美浪漫的形象，穿上戶外機能外套霸氣立現，同時也不忘藉由一套帥氣單車褲裝、短洋裝，秀出一雙纖細美腿，雖然包緊緊，但超殺眼神依然電暈了廣大粉絲：「實在是太漂亮！」

早先在《海岸村恰恰恰》迎來大結局之際，男主角金宣虎陷入慘烈的輿論風波，近日風向則有逆轉的趨勢，不過申敏兒絲毫不受影響，身上仍然是有眾多拍攝或是代言邀約，人氣強強滾。

▲申敏兒替The North Face拍攝一系列畫報。（圖／翻攝自IG@illusomina）

回味申敏兒在劇中的穿著，多以甜美、仙氣的裙裝為主，以呼應浪漫又可愛的戲劇氛圍，不過下戲後申敏兒立馬轉換人設，整個眼神都不一樣了！在最新雜誌畫報裡，負責演繹The North Face的多套戶外機能服裝，包括各式羽絨衣、羔羊毛外套⋯⋯雖然蓬鬆、寬大的外套遮蓋住申敏兒的姣好身形，她依然是靠著顏值完美駕馭，在不同風格間轉換自如。

▲霸氣造型中不忘小露性感。（圖／翻攝自IG@illusomina）

當然，申敏兒也不忘替粉絲謀點福利，其中一套米色羽絨衣造型中，內搭一件黑色短洋裝搭配及膝長靴，正好露出一段「絕對領域」，性感霸氣；另一套讓女孩們都心生畏懼的單車褲裝，申敏兒也憑著纖瘦美腿駕馭得很好，外罩一件亮紫色的羽絨衣，相當有氣勢。

▲超難駕馭的緊身單車褲，申敏兒依然駕馭自如。（圖／翻攝自IG@ament_official）

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