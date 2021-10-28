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「暮光女」克莉絲汀史都華香奈兒小可愛上身　馬甲線炸裂吸睛

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▲▼暮光女 。（圖／達志影像/美聯社）

▲克莉絲汀史都華穿香奈兒露肚裝，大方秀傲人腹肌。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）主演的新片《史賓賽》（Spencer）昨於洛杉磯舉辦首映會，身為香奈兒（CHANEL）品牌大使的她，穿上品牌2021秋冬高級訂製服吊帶背心，搭配蝴蝶結與蕾絲裝飾的烏干紗長裙，大方秀出小蠻腰，緊實腹部的兩條馬甲線快炸裂，讓影迷直呼羨慕。

▲▼CHANEL 。（圖／公關照）
▲克莉絲汀史都華穿上香奈兒耗時1034小時復刻的1988年春夏高級訂製服拍攝《史賓賽》電影海報。（圖／香奈兒提供）

克莉絲汀史都華在電影《史賓賽》中飾演黛安娜王妃，演出她在為期3天的聖誕假期內，做出與查爾斯王儲離婚決定的心路歷程，她的動人演技備受好評，而劇中的造型也備受矚目，電影海報中她背對鏡頭埋在米色烏干紗晚禮服中，此件華美禮服即出自香奈兒1988年春夏高級訂製服系列，由Lesage刺繡工坊與Lognon褶飾工坊耗時1034小時共同打造復刻。

▲▼暮光女 。（圖／達志影像/美聯社）

▲克莉絲汀史都華同時搭配香奈兒Comète Spinel 項鍊。（圖／美聯社）

踏上宣傳《史賓賽》行程，克莉絲汀史都華也全被香奈兒包了，此次現身洛杉磯首映會，以香奈兒露肚裝搭配鑲嵌美鑽與尖晶石的Comète Spinel 星星項鍊，顯得活潑俏麗，而她的傲人馬甲線更是吸睛，展現勤練瑜珈、做重訓與騎馬等運動的傲人成果。

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關鍵字：

暮光女, 克莉絲汀史都華, Kristen Stewart, CHANEL, 香奈兒

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