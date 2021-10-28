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diptyque旋轉燭罩太美！「聖誕蠟燭」盤點，點亮節日氣氛

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▲diptyque聖誕系列太勸敗，華麗燭罩一定要擁有。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉／台北報導

聖誕節的腳步逐漸逼近，各大美妝紛紛祭出各種節慶限定搶攻消費者荷包，diptyque節慶版香氛蠟燭今年以三款香氣演繹冬日傳統，點亮節日氣氛，SABON則推出流金年華限量系列，以柑橘搭配巧克力，打造佳節溫暖滋味。

▲▼聖誕蠟燭盤點。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲diptyque 2021聖誕限量蠟燭，70g，1,400元、190g，2,450元。

每年開賣即完售的diptyque聖誕限定蠟燭，今年推出三款香氛演繹節慶氣氛，靛晶冬雪香氛蠟燭以輕盈繚繞的白麝香配搭冬季花卉含羞草；紅輝曲奇香氛蠟燭富含聖誕甜點的香料氣味，輔以濃郁的廣藿香；墨翠冷杉香氛蠟燭突顯山中冷杉的清新芬芳，結合壁爐散發的木質香調。

▲▼聖誕蠟燭盤點。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲diptyque 室內擴香擺件，5,800元、 2021聖誕限量燭光萬花筒，3,200元、聖誕限量旋轉燭罩，1,950元。

絕美的兩款燭罩則以鍍金巴西耳圖案亮相，塑造神奇而驚豔的節日氣氛。兩款配飾均會隨點燃蠟燭的熱氣自動旋轉，在四周投下夢幻般的光影效果。

▲▼聖誕「節慶蠟燭」盤點。（圖／品牌提供）

▲SABON 流金年華 香氛蠟燭，240g，2,180元。

流金年華限量系列以柑橘搭上濃郁巧克力，加上甜蜜焦糖與波卡香草，完美展現溫暖滋味。蠟燭玻璃瓶身配合流金年華限量的包裝設計與香調，採用橘色的霧面玻璃與斜條刻紋，呈現復古歡愉的六零年代風格。

▲▼聖誕「節慶蠟燭」盤點。（圖／品牌提供）

▲Goutal Paris 金色叢林芳香蠟燭，300g，2,700元。

清爽的橘香融合松枝的木質調，給予了大家溫暖又歡樂的冬日輕鬆氣氛，搭配令人愛不釋手的2021限量金色包裝與紅色雕花讓聖誕節的氛圍益加濃厚。加大份量的包裝，讓整個寒冷的冬季都會是溫暖愉悅的記憶。

關鍵字：

聖誕蠟燭, diptyque, sabon

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