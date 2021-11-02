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IU搶當最萌「米其林寶寶」　經典老花大衣氣場全開美翻天

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編輯／Beverly

韓國國民女神IU（李知恩）近期以網路單曲回歸，在KPOP歌壇一直有主導地位的她，除了單曲及戲劇作品外，最讓粉絲關注的就是她一向俏皮可愛卻又充滿歐膩感的私服穿搭。近期韓國戶外品牌BLACK YAK釋出多張IU代言的廣告大片，一穿就變米其林寶寶的羽絨外套，IU穿上卻十分可愛，搭配黑色褲襪，露出美腿線條，讓網友直呼：「穿粉色實在太可愛啦！」、「妳是我的女神」。

IU代言的韓國戶外品牌BLACK YAK每次推出新商品，都會被粉絲搶購一空，本次推出的新款粉色羽絨外套，就被IU穿得好可愛！以澎厚的羽絨材質做設計，袖子、胸口上都可見品牌經典的bcc logo，剛好可蓋住屁股的長度，搭配IU細長美腿增加外套的份量感，給人一種溫暖舒適的視覺感受。

孔劉歐巴代言的戶外品牌Discovery EXPEDITION同樣推出一款粉色米其林寶寶外套，白色內裡與粉色外層的超萌色拼接，打造鮮明可愛的視覺感；版形偏短，澎度適中，不會顯得太臃腫，非常的修身呢！

▲米其林寶寶外套。（圖／翻攝自ig@discoveryexpedition_kr，@spao_kr）

▲DISCOVERY粉色米其林寶寶外套一樣好可愛。（圖／翻攝自IG@discoveryexpedition_kr）

韓國時下年輕人最愛的平價品牌SPAO，每年冬季推出的新款羽絨外套，都是年輕人必搶購清單！最新款白色米其林寶寶外套，與前面兩款最大的不同就是多了帽子，短版澎厚的設計，搭配寬鬆的抽繩帽，穿上後圓滾滾一樣可愛到不行，看起來十分暖和。

▲米其林寶寶外套。（圖／翻攝自ig@discoveryexpedition_kr，@spao_kr）

▲SPAO白色澎澎外套。（圖／翻攝自IG@spao_kr）

除了羽絨外套，羊毛大衣也是冬季必備款，不論是搭配休閒運動服還是氣質連身裙都非常合適。IU身穿整套灰白色的New Balance運動服，搭配同色系大衣就是2021最流行的Athflow慵懶時尚，秋冬想要美麗過人，一定要入手一件超有氣場的長版大衣！

擔心老花穿起來會太成熟的你，看到IU的這身搭配，是不是也心動了呢？以GUCCI經典復古老花為基底，袖口及領子的黑色面料，搭配復古小金釦，使原本成熟的大衣增添幾分俏皮的氛圍感，加上墊肩及A字版型的設計，IU隨手自拍都氣場全開。

▲IU米其林寶寶外套神駕馭。（圖／翻攝自ig@dlwlrma，@ blackyak.officia）

▲IU穿GUCCI大衣氣場全開美翻天。（圖／翻攝自IG@dlwlrma） 

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關鍵字：

IU, BLACKYAK, NewBalance, Athflow, GUCCI, 大衣, 羽絨衣, 米其林寶寶外套, 穿搭

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