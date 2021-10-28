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全球「最熱賣單品TOP10」出爐！榜首不意外、這件針織衫被Jennie穿紅

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記者王則絲／台北報導

時尚數據平台Lyst於近日公布了2021年第三季度（6～9月份）的統計數據，最具指標性的「最熱門單品排行榜TOP10」也一併出爐，其中奪下第一名的不意外正是洗版網紅們IG的「PRADA拉菲草托特包」，本季最火紅品牌第一名BALENCIAGA的「機車腋下包」也擠入榜單，而被韓星Jennie給穿紅的Jacquemus針織衫則拿下了第七名的成績。

▲lyst 2021 Q3 最熱門單品TOP10 。（圖／翻攝自IG）

▲Lyst公布2021年第三季度「最熱賣單品TOP10」（女生）。（圖／翻攝自Lyst）

本季位居榜首的單品「PRADA拉菲草托特包」想必大家早就被燒得體無完膚，全球的明星網紅、藝人幾乎人手一包，台灣帶貨女王孫芸芸也曾背著上班，當時在台灣上市時便引起熱潮，熱賣顏色可說是一掃而空。

▲lyst 2021 Q3 最熱門單品TOP10 。（圖／翻攝自IG）

▲PRADA拉菲草托特包奪下榜首位置。（圖／翻攝自IG@lyst）

第二名由Versace的厚底高跟鞋拿下，以緞光的布面呈現多種飽和的顏色，匯集奢華、前衛、大膽等形容詞，成為女生們的夢幻逸品；第三名則是BOTTEGA VENETA的BV綠毛毛拖鞋，與第六名的BALENCITAGA機車腋下包同以綠色搜尋度最高。

▲lyst 2021 Q3 最熱門單品TOP10 。（圖／翻攝自IG）

▲Versace緞面厚底高跟鞋一舉殺入榜單第二名。（圖／翻攝自IG@threadsstyling）

▲lyst榜單。（圖／翻攝自IG）

▲BOTTEGA VENETA的毛毛拖鞋，與BALENCITAGA的機車腋下包。（圖／翻攝自IG@lyst）

而幾乎從不落榜的NIKE，本季靠著美網球后拉杜卡努（Emma Raducanu）擠進榜單，拉杜卡努近日在球場上頻繁穿著的Nike React Vapor NXT鞋款，成為全球最熱門的單品之一。

▲lyst 2021 Q3 最熱門單品TOP10 。（圖／翻攝自IG）

▲拉杜卡努的Nike愛鞋。（圖／翻攝自IG@emmaraducanu）

日前韓星Jennie於私服中穿上這一件Jacquemus的酪梨綠色針織衫，性感的造型立刻引起熱搜，接續著許多明星也穿著同款亮相，包括超模們、歐美女星們，更是以沒穿內衣的方式演繹，衣襟兩側僅以Jacquemus的Logo連接，危險性感的風格大受歡迎。

其他更多榜上單品，還有JW Anderson的巨大金屬鍊拖鞋、Roxanne Assoulin的串珠手環、Totême的條紋套頭衫以及Emma Brewin的毛絨絨鐘形帽。

▲lyst 2021 Q3 最熱門單品TOP10 。（圖／翻攝自IG）

▲Jacquemus的酪梨綠色針織衫被Jennie一舉穿紅。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

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關鍵字：

最熱賣單品, Lyst, PRADA托特包, BALENCIAGA, Jennie, Jacquemus

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