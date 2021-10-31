「萊恩小暖爐」冬天擺辦公室吹腳！「奇奇蒂蒂圍巾」整條毛絨絨

編輯／Emily 圖／翻攝自store.kakaofriends.com、shopdisney.disney.co.jp

最近天氣越來越冷，許多品牌都開始推出保暖相關物品，韓國的KAKAO FRIENDS就推出了萊恩和春植造型的毯子、小暖爐…，日本迪士尼商店也推出了「奇奇蒂蒂系列」，這裡就幫你從中選出6樣「軟萌保暖小物」，讓可愛造型和優質功能，陪你度過寒冷的冬天。

#KAKAO FRIENDS萊恩&春植保暖小物

「萊恩&春植小毛毯」超級可愛，打開來是鮮豔的黃色，上面印有萊恩和春植的五官，毛毛材質舒服好摸，蓋起來非常暖。不用時把毯子摺起來裝進套子裡，就變成了萊恩、春植寶寶，拿來當玩偶或抱枕都可以。

天冷了手腳最容易冰冷，這時候就可以用上「萊恩&春植小暖爐」，迷你尺寸適合放在桌面或腳邊，用暖暖的風溫暖你的四肢，不管是擺在家或帶去公司都很方便，而且還附了一個趴在被窩裡的萊恩和春植公仔。

冬天就算買了熱飲，也很容易冷掉，「萊恩加熱杯墊」是USB接口，只要接上電源就能加熱，讓你的飲料隨時保持溫暖，杯墊上還有泡在咖啡杯裡的萊恩，實在是太Q了。

#迪士尼奇奇蒂蒂系列

日本迪士尼的「奇奇蒂蒂系列」有不少保暖小物，其中「娃娃毯子組」就可愛又實用，毯子是用淺藍緞帶和奇奇、蒂蒂兩隻娃娃束成一捆，仔細看娃娃手上有鈕扣可以固定。毯子打開一面是米棕色毛毛，另一面有黑白奇奇蒂蒂插圖。

等到更冷的時候，出門就會想戴手套和圍巾，「奇奇蒂蒂手套」是棕色，並以白色毛毛和花栗鼠圖案點綴，手套前端是包起來的，但要用到手時，打開蓋子就可以露出手指。

「奇奇蒂蒂圍巾」整條毛絨絨，材質柔軟舒適，圍在脖子上不會刺膚。一面是棕色加奇奇蒂蒂圖案，另一面是白色，可以隨喜好翻面使用。

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