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台北美食都在「捷運中山站」！草莓千層、赤豚骨拉麵TOP10必吃

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圖、文／MENU美食誌

台北上半年排行榜居然有超多間都來自中山！一起來看看中山站今年的TOP10吧！

TOP 10 / 時飴APPROPRIÉ 千層蛋糕
赤峰街8巷22號

中山必吃千層！蛋糕口感有如慕斯蛋糕，滑順嫩口！草莓季不容錯過冬季草莓千層，除了有新鮮草莓塊，還有草莓醬增添風味！整體吃起來甜度適中！比利時巧克力千層有一顆一顆的脆粒，搭配茶飲解解甜膩更好吃！

▲中山站美食。（圖／menu美食誌）

▲時飴APPROPRIÉ 千層蛋糕（圖／美食客跟著黃喬動吃動提供）

TOP 9／JUMANE CAFE’ 佐曼咖啡館
中山北路二段16巷23-1號

空間明亮寬敞，很適合聚餐約會！不僅異國風味早午餐拼盤大受好評，甜點法式歐蕾吐司更是必吃！外表酥脆、內部軟嫩如舒芙蕾口感！每日限量供應，運氣好才吃得到！

▲中山站美食。（圖／menu美食誌）

▲佐曼咖啡館（圖／美食客屁仙姨～奪愛吃提供）

TOP 8／稲町家香料咖哩 中山本舖／南西二號舖
中山北路二段42巷20號/中山北路一段140巷17號

稻町家的咖哩是來自日本大阪系的印度香料咖哩，餐點品項不多但風味獨特！用餐時間一位難求，生意好到在中山有第二間分店啦！咖哩醬使用新鮮香料與該主菜相同的肉類熬煮的高湯製成咖哩，不同的主菜咖哩的口味也會不一樣呦！

▲中山站美食。（圖／menu美食誌）

▲稲町家香料咖哩（圖／美食客食上桂馥提供）

TOP 7／京都柚子豚骨拉麵研究中心
長安西路19巷2弄23號

不排隊吃不到，使用自助點餐機！必吃京都水尾產柚子胡椒辣味豚骨拉麵，豚骨湯頭香氣濃郁，拌入柚子胡椒後更顯清香，且增添辣味！麵條可調整粗細跟硬度，湯頭可選日本原味或較清淡的台灣味，非常客製化且價格合理！

▲中山站美食。（圖／menu美食誌）

▲京都柚子豚骨拉麵研究中心（圖／美食客食上少女Shyuan提供）
TOP 6／赤鐵 廣島燒專賣店
赤峰街49巷2號

基底的麵條非常Q彈有嚼勁，再加上廣島燒特別的麵皮和特調的醬汁，吃起來不會太鹹，香味又足夠！推薦可加點日式麻糬，QQ口感在廣島燒裡不違和，非常加分！份量足夠，建議胃口小的人可以分食！

▲中山站美食。（圖／menu美食誌）

▲赤鐵 廣島燒專賣店（圖／美食客蘋果吃美食提供）

TOP 5／漁米島·海鮮丼專賣店
長安西路78巷1弄2號

主打日式生魚片料理與丼飯的專賣店，超可愛的手毬壽司是必點！一次可以品嘗到多種生魚片壽司搭配，又不會像丼飯份量太多！鮭魚卵茶碗蒸的蛋很香嫩滑順，上層還灑上許多鮭魚卵口感很棒！點餐均附一碗免費味增魚湯哦！

▲中山站美食。（圖／menu美食誌）

▲漁米島·海鮮丼專賣店（圖／美食客茱莉的小小世界提供）

TOP 4／烹星勝王
中山北路二段59巷67號1樓

有特色的麵條、湯頭及配料，但因為疫情及人手不夠轉為每月不定期營業，卻仍擋不住它的超高人氣！麵條軟Q吃起來很滑順，湯頭有香菇雞湯的香氣！份量很大，絕對吃得飽！配菜帶點酸味可以解膩！

▲中山站美食。（圖／menu美食誌）

▲烹星勝王（圖／美食客Nozomi chiu提供）

TOP 3／WAKU WAKU BURGER 中山店
南京西路14號5AF

在信義區很受歡迎的日式漢堡終於開分店啦！多人聚餐推薦點套餐較划算！炸洋蔥富士山牛肉堡必點，漢堡疊得超高，擺上滿滿酥脆炸洋蔥，牛肉很多汁！還給了超多馬鈴薯塊，整體非常浮誇！早午餐跟定食口味也都很棒，別錯過啦！

▲中山站美食。（圖／menu美食誌）

▲WAKU WAKU BURGER（圖／美食客freedom貪吃鬼提供）

TOP 2／TWIN BROTHERS COFFEE
華陰街77號

被網友封為台北最好吃肉桂捲之一，位於京站旁的華陰街上！肉桂捲限量供應，可以先預留哦！招牌手工肉桂捲的麵糰抹滿肉桂糖液，再手工捲出濃密的層次，整體口感綿延細緻！出餐前會先烤熱，表皮很酥！肉桂糖漿甜而不膩，整體柔潤不乾口！

▲中山站美食。（圖／menu美食誌）

▲TWIN BROTHERS COFFEE（圖／美食客兔小璐提供）

TOP 1／隱家拉麵赤峰店
南京西路25巷28號

第一次吃推薦點赤豚骨拉麵，豚骨湯頭口味豐富！雞白湯湯頭清爽順口，且叉燒吸入湯頭的鹹香，在口中溢出雞湯精華！肉肉控一定要加點豪華叉燒拼盤，舒肥雞軟嫩、舒肥豬肉厚實、叉燒有炙燒香氣，每種都超吸引人！

▲中山站美食。（圖／menu美食誌）

▲隱家拉麵（圖／美食客Yupei Hong提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 下午茶, 中山, 千層蛋糕, 台北, 咖哩, 壽司, 拉麵, 日式, 漢堡, 甜點, 肉桂捲

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