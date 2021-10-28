別人搶周年慶　我搶貴婦最愛的「平衡滋養霜」！

圖、文／東森自然美提供

一瓶全身上下極致修護、終結敏弱乾燥肌

長期深受名媛、貴婦喜愛的東森自然美秋冬養膚神器「瑞昇平衡滋養霜」主打全方位修護與提升防禦力，單瓶原價$2,880，近期因搭配知名流行時尚雜誌曝光，限量正貨隨書免費贈送體驗，引起消費者熱烈反應與詢問，甚至造成便利商店一上架立即搶購完畢。重點是貴婦圈口耳相傳的這款神奇「小藍罐」是口罩敏感肌必備、醫美術後修護好幫手，更私授SPA級保養用法，包含可軟化皮膚角質，搭配去角質產品，恢復細緻柔嫩肌膚。以及厚敷緩解手部乾癢，輕鬆養成貴婦好命手。十月正值氣候轉變，氣溫驟降，肌膚也跟著拉警報，乾燥過敏樣樣來，此時一款高潤度的修護霜成為乾肌與敏感肌的保養首選。

▲時尚雜誌隨書附贈東森自然美「瑞昇平衡滋養霜」，便利商店一上架引起消費者搶購。

▲東森自然美「瑞昇平衡滋養霜」60g//$2,880。

採用天然植物精華 補水＋鎖水讓肌膚喝飽水

東森自然美修護神器「瑞昇平衡滋養霜」，專為敏感膚質設計，以金盞花油、冰川海藻、甘草及大豆胜肽複方、生化醣醛酸深入肌膚加強柔膚保濕平衡皮膚pH值，緩解皮膚因乾燥引起的敏感、舒緩肌膚泛紅不適，透過裡面的天然油脂、極度豐潤柔滑的質地，帶給肌膚完整的修護力，一整晚修護潤澤。

無論是醫美術後泛紅、換季或是被口罩長時間悶住肌膚引起的敏感，沒有一般皮膚科藥物的類固醇成分，卻有更好的效果，不會對肌膚造成負擔，連乾燥引起的脫皮甚至醫美術後極度敏感的肌膚都適用，為問題肌展開神救援，提升肌膚防禦力，長期使用還可使皮膚pH值維持平衡，幫助肌膚漸漸恢復健康。

▲天然油脂、極度豐潤柔滑質地，帶給肌膚完整的修護力與潤澤感。

雙11優惠開跑！為你的秋冬肌膚呵護備至！

今年冬天會很冷，小心別讓肌膚受寒了！東森自然美「瑞昇平衡滋養霜」隨書附贈沒搶到別難過，雙11超狂優惠即將開跑，一起體驗貴婦們為之瘋狂的美容神霜，讓肌膚可以安心好過冬。更多優惠活動請洽：0800-006-066

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