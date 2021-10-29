擁有「驚奇反差萌」星座TOP3　你以為雙子是情趣高手，其實是生活白痴

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

每個人都是帶著「偶包」出生，面對外人和自己人，總有兩種不一樣的面孔，12星座中有些人內外反差彷彿天壤之別，這種驚奇的反差萌，現在可不只有見證過的人才懂，就讓我們用星座角度帶大家也驚一下！

TOP1 牡羊座：以為是開朗美少女，真面目其實是...

火象的羊座照理來說沒那麼深不可測，但其實，羊座內外差異之大真的會讓你嚇到吃手手，特別是對朋友的熟悉度也會影響他們表現出來的形象，比方說，面對完全不熟的朋友，羊座就化成酷哥酷妹一枚，不但省話還面無表情，擺明跟你說：「請滾遠一點！」一旦有一些交情但還不算熟悉的，他就是完美的開朗美少女少男，不掩飾的活潑感其實人見人愛，然而當你跨越友達以上，牡羊座就會毫不保留的展現他最真（驚）實（人）的一面，這等神級反差萌，只有體驗過的人才懂！

TOP2 雙子座：以為是情趣高手？真面目其實是...

雙子座聊起天來好像知無不言、言無不盡，什麼都有涉略、什麼都剛好懂一點，特別是各種吃喝玩樂資訊，他們大腦裡內建的名單彷彿是座人肉Google大神，不認識的他們一定覺得認識到一個生活高手、情趣高手，從此可以過著幸福快樂的日子，然而真實的雙子其實根本生活白痴一枚，最基本的食衣住行都不太上手，一旦關係熟了，他那股聰明靈活也消失的無影無蹤，整天懶洋洋就像靈魂不見的活屍一般，讓人難以參透！

TOP3 巨蟹座：以為是宅男宅女，真面目其實是...

以宜室宜家形象走跳12星座的，莫過於巨蟹座了，每個蟹蟹從少男少女時期就默默的為走入家庭作準備，個性溫暖又堅強，能成為家中最強而有力的支柱，然而看似溫柔婉約的他們，對於各種旅遊、玩樂的娛樂生活涉獵可也不徨多讓，看起來大門不出二門不邁，實際上整個世界就像地球村般被蟹座瞭若指掌，出門在外不但能把自己打理好，也能照顧旁人，完全顛覆三觀、跌破眼鏡啊！

12星座內外反差指數

牡羊座●●●●●●●●●●10

外酷內暖（不是外褲內穿），相處愈久他們的真面目才愈真實

金牛座●●●●●●6

表面含蓄節制又懂營養學，本人卻是大餓魔、大食怪、什麼都吃什麼都不奇怪

雙子座●●●●●●●●●9

帶著聰明伶俐的面具，真實的他們其實有點腦殘

巨蟹座●●●●●●●●8

表面宜室宜家，本人是個超級玩咖

獅子座●●●3

你以為的那些印象，真實也就那樣了（從來沒在掩飾的）

處女座●●●●4

表面常扭怩難相處、眉眉角角多，真實也差不多

天秤座●●●●●●●7

金玉其外，中等絮其中，不是每個天秤都是志玲姐姐！

天蠍座●●●●●●●7

表面神神秘秘難相處，真實的蠍有點善良又無害（被冤枉很久了）

摩羯座●●●●●●●7

表面是好好先生好好小姐，其實一顆玻璃心天天都有演不完的內心戲

水瓶座●●●●●5

表面好像是功課第一名的資優生，本人其實是平凡小學生

雙魚座●●●●●5

常給人情緒化但善良又滿親切好聊天的形象，真實也是！

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