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美甲師曝「從喜歡的美甲顏色」看隱藏性格　裸色保守派、白色有強迫症

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編輯／JJ

擦指甲油、做光療美甲已成為現代女性們的愛美習慣，不只可以修飾指甲形狀、讓手指看起來更修長，或成為穿著搭配的一部分，但許多女孩更多時候是看著自己美美的手指甲，就能感到身心被療癒，因此就有資深美甲師分享，從「喜歡的美甲顏色」，便可以看出一個人的隱藏特質，以下一起來看看。

▲美甲心理測驗 。（圖／翻攝自IG）

▲紅色系美甲。（圖／翻攝自IG@nail_unistella）

＃紅色系

喜歡鮮亮紅色系的女生，常給人一種大膽、獨立又幹練的感覺，面臨機會不會猶豫不決，且勇於承擔自己的任何決定。

＃深色系

接近黑色的深色系，不只是最顯白的色系，資深美甲師也認為，像是喜歡選黑色、深藍色⋯⋯的這些人，總是能散發一股氣場，通常不太在乎他人的眼光，很做自己。

▲美甲心理測驗 。（圖／翻攝自IG）

▲深色系美甲。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

＃裸色系、粉色系

喜歡裸色調、粉色調的不出錯色系，往往在個性上比較保守、謹慎，喜歡讓身邊的人開心，但是每當談到自己時卻常會築起自我保護的心防，行事上習慣小心翼翼，擔心失敗。

▲美甲心理測驗 。（圖／翻攝自IG）

▲裸色系美甲。（圖／翻攝自IG@mistermorden）

＃法式美甲

喜歡乾淨優雅的法式美甲，通常會是個很有女人味的女生，散發一種知性的氣質。

▲美甲心理測驗 。（圖／翻攝自IG）

▲法式美甲。（圖／翻攝自IG@nail_unistella）

＃白色系

近年來日、韓妞都相當流行白色系的美甲，受歡迎不是沒有原因，因為白色系的美甲常給人整潔的印象，特別喜歡白色美甲的女生，多半都蠻注重乾淨衛生，或是在某些方面有點強迫症。

▲美甲心理測驗 。（圖／翻攝自IG）

▲白色系美甲。（圖／翻攝自IG@nail_unistella）

＃繽紛、卡通、撞色系

也有一派女孩特別喜歡嘗試各種撞色的繽紛款式，或是俏皮可愛的卡通款，通常喜歡選擇這種亮粉、大膽圖案的女生，都有著嚮往自由的性格，有強烈的野心，喜歡的事物通通都想擁有。

▲美甲心理測驗 。（圖／翻攝自IG）

▲繽紛、撞色、亮粉亮片系美甲。（圖／翻攝自IG@han_ye_seul_）

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關鍵字：

美甲顏色, 心理測驗, 心測, 隱藏性格, 特質

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