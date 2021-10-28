邵雨薇賞月相錶數約會日　同台林柏宏洩浪漫心機

▲邵雨薇（左）與林柏宏一同出席浪琴表Master巨擘系列月相女錶發表會。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

浪琴表（Longines）今起至31日於台北信義微風松高前廣場搭起優雅小屋，展示最新上市的Master巨擘系列月相女錶，以及能配成對的月相男錶，今邀影集《2049》男、女主角林柏宏與邵雨薇站台造勢，兩人從拍戲建立起好默契，不約而同表示希望未來能與另一半戴對錶，林柏宏說：「戴對錶是一種分享，又可以戴著對方的心意，很浪漫。」

▲邵雨薇（左）與林柏宏一起演出影集《2049》，培養出好默契。（圖／浪琴表提供，以下同）





▲浪琴表於台北信義微風松高前廣場搭起展至31日的浪琴小屋。

邵雨薇猛點頭，認為一只好錶可以戴很久，恰好能見證情人感情長長久久，她尤其中意今日所戴的浪琴錶徑34毫米的Master巨擘系列月相女錶，笑著說：「月相很浪漫，看著陰晴圓圈可以感覺到快見到想見的人了。」除了她所戴的紅色錶帶款式，另有藍色、褐灰色、藍色皮革錶帶款以及鍊帶設計，面盤則有珍珠母貝面盤搭配鑽石時標、藍色太陽紋、銀色麥穗紋等3種樣式。

▲浪琴表 Master 巨擘系列珍珠母貝面盤月相女士腕錶，有紅色、藍色、褐灰色皮革錶帶與鍊帶款，單只90,300元。



▲浪琴表Master巨擘系列藍色面盤月相男士腕錶（左）78,800元，全日曆月相男士腕錶104,100元。

瑞士機械錶品牌Oris旗下典雅的Artelier系列也有經典男、女月相錶可供選擇，當中錶徑40mm的款式除了12時位置的月相顯示，同時設指針式日期、星期及第二時區顯示，集實用功能於一身，備有鍊帶與皮錶帶款式。

▲Oris Artelier多功能月相盈虧錶，66,000元。（圖／Oris提供）

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