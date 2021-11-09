職場人際關係好重要！30秒心理測驗找出「如何獲得好人緣」

文／職場人
職場上我們都希望可以順利行事，像是和主管相處融洽、和同事合作無間、和下屬溝通順暢等......，其實這種種也都和人際脫離不了關係，除了在職場維持良好的人際關係很重要之外，如何獲得周圍人的好感也是職場人的考驗之一！透過下方心理測驗，找出提升自己好感的方法吧！
假設你正在製作一件專屬自己的衣服，會想藉由下列哪個配件來為穿搭加分呢？
A.緞帶
B.口袋
C.皮帶
D.鉚釘
選好了嗎？往下看解答吧！
▲30秒心測找出提升自己好感的方法。（圖／pixabay，下同）
選A的人
選擇藉由緞帶、絲帶來為穿搭加分的人，代表你正缺乏一絲女人味，也許在職場上你是扮演著呼風喚雨的角色，剛強、堅毅的氣息雖然在工作上順風順水，但在人際上卻讓人很有距離感，使人不敢靠近你。建議想要顧好人際，就要注意言語用詞，可以多搭配一點手勢或笑容，或許能增添點親切感。
選B的人
選擇口袋的人，若想拓展好的人際關係可以試著「做些對別人有用的事」，衣服上有口袋象徵著方便又實用，因為自己就可以幫助自己，所以你鮮少有主動幫助別人的欲望。建議選擇B的人可以多多觀察周圍的人，看看他們需要什麼，而你可以提供什麼，即使只是小小的關心都能讓人倍感溫暖。
選C的人
選擇皮帶的人，有勒緊的意象，也代表你著在職場上容易對人過於嚴苛，導致別人都不敢與你共事，深怕被你挑毛病。建議選擇C的人對待他人可以更寬容些，避免將缺點、過錯小題大做，多挖掘同事或下屬的優點並表揚他們，這種做法可讓別人對你的印象親和而非苛刻。
選D的人
選擇鉚釘、拉鍊、鈕釦這類配件的人，象徵著緊閉狀態，在職場上你似乎無法真正的做自己，在外人的眼中可能會覺得你傲慢或無法理解。建議你可以主動一點，比如在茶水間遇到同事可以主動打招呼、開話題聊天，分享一些自己的事，讓別人更了解你！
以上測驗結果提供給職場人參考，「想要想被人喜歡，首先要先喜歡他們」不管是不是身處職場裡，懂得表達的人通常都比較不會吃虧，因為在言語上還是在態度上，你都會察言觀色，並且展現出最合時宜的言詞或舉動。
Source：占TV NEWS
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