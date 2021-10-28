fb ig video ETtoday search mobile

仙貝狂銷2600盒！新光三越日本展TOP5熱門伴手禮大公開

>

記者蔡惠如／台北報導

近期信義區百貨持續熱戰，共有8間百貨同時周年慶，也成為吸客熱點，加上疫情逐漸穩定與疫苗覆蓋率持續增加，讓民眾愈來愈想出門搶便宜，同時新光三越信義舉辦的日本展，也搭上這波風潮，週末人潮爆棚，伴手禮也大成長，近期業者公布TOP5熱門伴手禮排名，想嚐鮮就從這裡下手最專業！

Sugar Butter Tree白巧克力夾心脆餅　單日賣出200盒
在日本已經紅上好一陣子的「奶油夾心餅乾」，餅乾本體以小麥製作，裹上砂糖及奶油烤至金黃，裡面則搭配濃濃奶味的白巧克力夾心，脆脆外皮加上濃郁內餡，吃起來更加酥脆有層次，單盒售價390元，台北目前已經斷貨，要等11／8台南場才有得買喔。

▲百貨日本展伴手禮TOP5。（圖／業者提供）

福砂屋長崎蛋糕　單日賣出300條
在台灣已經相當知名的福砂屋長崎蛋糕，濃郁的蛋黃香味加上底部的顆粒白砂糖，口感豐富之外還有濃厚的後味，即便是平日到訪，也能看到長長的排隊長龍，帶回家自己吃或是送禮都很百用，單條售價600元。

▲百貨日本展伴手禮TOP5。（圖／業者提供）

小倉山莊嵯峨乃焼　銷量累積2600盒
京都的仙貝老舖小倉山莊首次登台，旗下最知名的產品嵯峨乃燒，採用濃淡適中的醬汁製作，每一口都可感受到醬油的香氣，加上脆感扎實的餅身，一吃就會喜歡上，單包售價279元起。

▲百貨日本展伴手禮TOP5。（圖／業者提供）

一O八抹茶抹茶茶廊綜合蕨餅　銷售破千盒
若想吃一些口感清爽的甜點，一O八抹茶抹茶茶廊銷售的綜合蕨餅也受到許多饕客喜愛，味道濃郁且口味適中的黃豆粉與抹茶粉，結合口感柔軟，卻具有剛好Ｑ彈感的蕨餅，但出輕盈無負擔的甜點風味，單盒售價200元

▲百貨日本展伴手禮TOP5。（圖／業者提供）

Press Butter Sand焦糖奶油餅乾　銷量7天賣700盒
日本人氣伴手禮Press Butter Sand焦糖奶油餅乾，喚出許多無法去日本的民眾，指名要入手的甜點之一，外層是酥脆餅乾外皮，搭配雙層焦糖奶油、香醇濃厚的夾餡，共有2個極端口感，卻相當速配，很容易一口接一口，單盒售價1,020元。

▲百貨日本展伴手禮TOP5。（圖／業者提供）

▲百貨日本展伴手禮TOP5。（圖／業者提供）

關鍵字：

新光三越, 信義新天地, 周年慶, 週年慶, 日本展, 伴手禮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

從「生命靈數」知道真實性格　輸入生日就可以看出你是幾號人

從「生命靈數」知道真實性格　輸入生日就可以看出你是幾號人

5招「吃高基礎代謝」養成易瘦體質！吃對脂肪不胖反而助減肥

5招「吃高基礎代謝」養成易瘦體質！吃對脂肪不胖反而助減肥

網揭「3星座」最容易發胖！第1名最愛揪另一半大吃，幸福肥超明顯

網揭「3星座」最容易發胖！第1名最愛揪另一半大吃，幸福肥超明顯

百億富婆曬3000萬衣櫃一角　秋季愛用的百萬愛馬仕包、名鞋爆滿 營養師傳授喝湯不胖「終極4招」，湯頭越清澈熱量就越低 小CK「莫蘭迪色」聯名讓人失心瘋！鬼鬼搶先示範手袋、襪靴太美了 Jolin秀登山照網友驚呼好年輕不科學！打造童顏肌保養祕訣有兩招 美甲師曝「從喜歡的美甲顏色」看隱藏性格　裸色保守派、白色有強迫症 申敏兒風格驟變！換上戶外風潮衣霸氣噴發　超殺眼神有夠電 diptyque旋轉燭罩太美！「聖誕蠟燭」盤點，點亮節日氣氛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面