仙貝狂銷2600盒！新光三越日本展TOP5熱門伴手禮大公開

記者蔡惠如／台北報導

近期信義區百貨持續熱戰，共有8間百貨同時周年慶，也成為吸客熱點，加上疫情逐漸穩定與疫苗覆蓋率持續增加，讓民眾愈來愈想出門搶便宜，同時新光三越信義舉辦的日本展，也搭上這波風潮，週末人潮爆棚，伴手禮也大成長，近期業者公布TOP5熱門伴手禮排名，想嚐鮮就從這裡下手最專業！

Sugar Butter Tree白巧克力夾心脆餅 單日賣出200盒

在日本已經紅上好一陣子的「奶油夾心餅乾」，餅乾本體以小麥製作，裹上砂糖及奶油烤至金黃，裡面則搭配濃濃奶味的白巧克力夾心，脆脆外皮加上濃郁內餡，吃起來更加酥脆有層次，單盒售價390元，台北目前已經斷貨，要等11／8台南場才有得買喔。

福砂屋長崎蛋糕 單日賣出300條

在台灣已經相當知名的福砂屋長崎蛋糕，濃郁的蛋黃香味加上底部的顆粒白砂糖，口感豐富之外還有濃厚的後味，即便是平日到訪，也能看到長長的排隊長龍，帶回家自己吃或是送禮都很百用，單條售價600元。

小倉山莊嵯峨乃焼 銷量累積2600盒

京都的仙貝老舖小倉山莊首次登台，旗下最知名的產品嵯峨乃燒，採用濃淡適中的醬汁製作，每一口都可感受到醬油的香氣，加上脆感扎實的餅身，一吃就會喜歡上，單包售價279元起。

一O八抹茶抹茶茶廊綜合蕨餅 銷售破千盒

若想吃一些口感清爽的甜點，一O八抹茶抹茶茶廊銷售的綜合蕨餅也受到許多饕客喜愛，味道濃郁且口味適中的黃豆粉與抹茶粉，結合口感柔軟，卻具有剛好Ｑ彈感的蕨餅，但出輕盈無負擔的甜點風味，單盒售價200元

Press Butter Sand焦糖奶油餅乾 銷量7天賣700盒

日本人氣伴手禮Press Butter Sand焦糖奶油餅乾，喚出許多無法去日本的民眾，指名要入手的甜點之一，外層是酥脆餅乾外皮，搭配雙層焦糖奶油、香醇濃厚的夾餡，共有2個極端口感，卻相當速配，很容易一口接一口，單盒售價1,020元。