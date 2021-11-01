「透明粉紅地球儀」仙氣爆棚！裝入一個小物秒變療癒夜燈

編輯／Emily 圖／翻攝自小紅書@未來可七、@黛比鵝、@沐沐又來了、10x10.co.kr

女孩們都想用美美的擺飾裝飾房間，最近就有一款仙氣爆棚的「粉紅地球儀」洗版小紅書，整顆地球是透明的，搭配銀色支架超有質感，上面印了粉紅色的世界地圖，讓你在房間就能看世界。還可以在球體裡裝入小燈泡，就變成一盞唯美夜燈，在黑暗中發出暖暖光芒。

不同於傳統地球儀千篇一律的造型，「粉紅地球儀」有著讓人少女心噴發的高顏值，透明球體晶瑩剔透，是塑膠材質製成，所以不用怕摔破，搭配粉紅色世界地圖和銀色支架非常夢幻。平常擺著就很漂亮，有些人會拿檯燈對著它照，讓暖黃光線折射進來，也有人會搭配有紫、黃七彩色澤的夕陽燈一起使用。

除了粉紅色，也有印了白色世界地圖的版本，看起來簡約清新，如果喜歡房間色調單純，就可以選擇這一顆。地球儀不只能當擺飾，在黑暗中也能化身小夜燈，在透明球體中間裝入一串小燈泡，打開電源就能散發出微微光芒，黑暗中有它陪伴特別療癒。

喜歡可愛的夜燈，也可以看看韓國文具10x10販售的「Care Bears彩虹熊夜燈」，這盞燈做成粉紅色小熊造型，平時擺著就像一隻娃娃，讓人隨時想摸一摸或捏捏它。黑暗中夜燈會發出溫暖的光，讓房間瞬間充滿溫馨氛圍，如果只有自己一個人，有了它陪伴就不怕孤單了。

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