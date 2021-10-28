星巴克ＸStanley「浪漫藍紫」聯名11／3開賣　實用收納箱只有台灣賣

▲星巴克與Stanley推出最新聯名。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

秋冬的氣氛漸漸濃郁，又是迎來歲末一連串假期的時機了，星巴克也「超前部署」，針對耶誕檔期於11月初先推出與Stanley合作的系列聯名，幫大家為即將舉辦的溫馨派對備好心情，除了之前曾出現的杯款與餐盤罐等品項之外，還首度推出收納箱，採用藍紫色不但秋冬味十足，還相當具實用性，只在台灣開賣，別國可是買不到喔！

▲星巴克與Stanley聯手推出的不鏽鋼餐食罐，也是台灣市場獨賣，售價1,280元。

星巴克針對秋冬夜晚加分的聯名現身，與好夥伴Stanley再次合作，採用品牌經典的綠色系，與象徵寧靜溫馨耶誕夜的「浪漫藍紫」色系為主色，要陪伴大家度過即將來臨需要溫暖的秋冬夜，品項包括TOGO冷水杯、餐食罐、不鏽鋼杯等，都是品牌內熱銷的實用產品。

本次系列還首次推出收納箱，大容量可裝許多物品，野餐或居家收納都很適合，且僅在台灣市場販售，全系列總計14款，設計則以雋永簡潔，搭配質感耐用的生活器具，搶攻消費者針對耶誕禮物的預備清單，全系列商品將於11／3正式開賣。

▲首度開賣的收納箱，藍紫色風格突出，售價2,480元。

Stanley為美國日常生活用品品牌，創辦人William Stanley Jr.首創以真空鋼製瓶身取代玻璃，將強韌鋼材與真空保溫概念融合在日常好用的小型保溫瓶，成為美國軍機標準配備，進一步的從1960年後，更廣泛用於航空業、遠洋客輪、火車及美國全國醫院中，至今已超過百年歷史。

而台灣老牌家電大同，近期也推出與金馬聯名的電鍋系列，以珍珠白鍋身為主色，單側則以金色線條勾勒出金馬獎經典標誌，甚至還有迷你紀念電鍋，採用高彩度的摩登藍為主色調，單側同樣有著金色線條的金馬獎標誌，有著活潑不失氣度的風格。

▲大同金馬58聯名電鍋，含電鍋與摩登藍迷你紀念電鍋，售價4,990元。