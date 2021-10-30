fb ig video ETtoday search mobile

秋冬掃貨幾件連帽衛衣、毛衣背心　「洋蔥式穿搭」多種組合保證穿不膩

>

編輯／Beverly

秋天就像後母臉，天氣時好時壞，時常白天出門還很溫暖，晚上回家卻冷得要死，搞得自己不知道該怎麼穿衣服才不會太熱或著涼。多層次的洋蔥式穿搭就是秋冬最好的穿衣選擇，利用衣櫃裡簡單的必備單品，教你秒變時髦女孩！

連帽衛衣

學院風女孩的經典百搭單品，不論搭配褲子或裙子都超好看，也可穿著Oversize製造下身失蹤，在內裡加上一件內搭衣或是長版上衣，就有多層次造型感；小露腰間的短版衛衣更是性感，只要套上連帽衛衣就不用怕天氣突然變化太大了。 


西裝外套

超好搭的質感西裝外套，不論嬌小女孩還是長腿高個兒都適合，穿起來修身又顯瘦，材質雖不厚，但應付早晚溫差還是可以的。同樣一件西裝外套可利用內裡及下半身不同的搭配，呈現多種風格。

 
 

毛衣背心

怎麼穿都好看的毛衣背心，可以搭配各式各樣的內搭，從襯衫、高領上衣到大學T都好看；熱的時候可以快速脫掉，冷的時候穿上可增加造型變化，可愛又保暖，帶一件在身上方便收納又不佔空間，真的需要購入一件。

風衣外套

保暖又好看的風衣外套，可依據個人身形選擇不同版型和剪裁，例如：氣場全開的落地長版、遮屁股顯瘦的中長版、俏皮可愛的短版等等，不論搭衛衣、毛衣、襯衫都超適合。有些款式的風衣外套甚至有貼心的兩件式設計，可依據溫度及心情變化調整風衣的長短，怕冷又愛漂亮的女孩，入手一件保暖又好看的風衣，絕對不會後悔！

▶申敏兒風格驟變！換上戶外風潮衣霸氣噴發　超殺眼神有夠電

▶復古豹紋帽先準備好！華莎、頌樂都愛「動物紋」單品這樣搭

關鍵字：

穿搭, 秋天穿搭, 洋蔥式穿搭, 連帽衛衣, 帽踢, 西裝外套, 背心, 針織背心, 風衣, 外套

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

萬聖節咖啡優惠！星巴克明起第二杯半價　想賺「買一送一」去這3家

萬聖節咖啡優惠！星巴克明起第二杯半價　想賺「買一送一」去這3家

飛利浦「小方塊氣炸鍋」6990元→4990元！減油90%、想瘦必備

飛利浦「小方塊氣炸鍋」6990元→4990元！減油90%、想瘦必備

從「生命靈數」知道真實性格　輸入生日就可以看出你是幾號人

從「生命靈數」知道真實性格　輸入生日就可以看出你是幾號人

美女網紅炫百萬勞力士滿天星鑽錶　忘了名錶代言在身 營養師教「吃大餐不發胖」飲食法！5招調整小技巧：當日飯量減半 好夢幻！Jo Malone、SABON聖誕倒數月曆開賣，明星單品一次收 9款「無印風」質感收納籃通通百元有找　一次買齊雜物秒歸位 丹麥22歲王子被封「皇室版甜茶」　希臘雕像臉成時尚圈男模 周迅綠圍巾＋紫襪子飄土味！「大嬸裝」意外獲網狂讚：真正的大咖 吃宵夜不怕胖，避開「1種食物」是關鍵！　加碼有助減肥3食物

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面