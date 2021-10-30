秋冬掃貨幾件連帽衛衣、毛衣背心　「洋蔥式穿搭」多種組合保證穿不膩

編輯／Beverly

秋天就像後母臉，天氣時好時壞，時常白天出門還很溫暖，晚上回家卻冷得要死，搞得自己不知道該怎麼穿衣服才不會太熱或著涼。多層次的洋蔥式穿搭就是秋冬最好的穿衣選擇，利用衣櫃裡簡單的必備單品，教你秒變時髦女孩！

連帽衛衣

學院風女孩的經典百搭單品，不論搭配褲子或裙子都超好看，也可穿著Oversize製造下身失蹤，在內裡加上一件內搭衣或是長版上衣，就有多層次造型感；小露腰間的短版衛衣更是性感，只要套上連帽衛衣就不用怕天氣突然變化太大了。

西裝外套

超好搭的質感西裝外套，不論嬌小女孩還是長腿高個兒都適合，穿起來修身又顯瘦，材質雖不厚，但應付早晚溫差還是可以的。同樣一件西裝外套可利用內裡及下半身不同的搭配，呈現多種風格。

毛衣背心

怎麼穿都好看的毛衣背心，可以搭配各式各樣的內搭，從襯衫、高領上衣到大學T都好看；熱的時候可以快速脫掉，冷的時候穿上可增加造型變化，可愛又保暖，帶一件在身上方便收納又不佔空間，真的需要購入一件。

風衣外套

保暖又好看的風衣外套，可依據個人身形選擇不同版型和剪裁，例如：氣場全開的落地長版、遮屁股顯瘦的中長版、俏皮可愛的短版等等，不論搭衛衣、毛衣、襯衫都超適合。有些款式的風衣外套甚至有貼心的兩件式設計，可依據溫度及心情變化調整風衣的長短，怕冷又愛漂亮的女孩，入手一件保暖又好看的風衣，絕對不會後悔！

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