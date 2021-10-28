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換季敏感肌必學！急救舒緩保養3步驟　幫肌膚打造防護罩

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▲▼換季敏感肌必學！急救舒緩保養3步驟。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲換季時節肌膚容易不穩出狀況，保養更要注意。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供

換季之際，受到氣候變化劇烈影響，肌膚容易有緊繃乾燥、搔癢泛紅，甚至敏感等不適狀況，快把以下急救保養3步驟記好，快速穩定、舒緩肌膚，擺脫一換季就敏感的惱人膚況。

1.溫和清潔

敏感肌易形成肌膚泛紅問題，最怕過度清潔造成肌膚負擔，建議使用溫和的潔面產品，避免洗後肌膚緊繃。

2.舒緩保濕

使用積雪草、維生素原B5、玻尿酸等含有舒緩、修復、保濕等成分的精華液，幫助肌膚補水保濕的同時，舒緩肌膚敏感不適。

3.修護穩定

挑選成分溫和、帶有修護成分的保濕乳液或乳霜，在最後一步封存保養成分，滋潤修護肌膚，穩定、強化肌膚屏障。

▲▼換季敏感肌必學！急救舒緩保養3步驟。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲優麗雅 益生全能修復精華液，100g，NT$735。

含有獨家專研「10.5%益生活泉複合物」，並添加積雪草、維他命B5等天然有機專研配方，具舒緩、平衡、修復、保濕及防禦功效，能急救修護，舒緩肌膚敏感不適。

▲▼換季敏感肌必學！急救舒緩保養3步驟。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲東森自然美 瑞昇平衡滋養霜，60g，NT$2,880。

專為敏感膚質設計，以金盞花油、冰川海藻、甘草及大豆胜肽複方、生化醣醛酸深入肌膚加強柔膚保濕，緩解因乾燥引起的敏感、舒緩肌膚泛紅不適。

▲▼換季敏感肌必學！急救舒緩保養3步驟。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲瑰柏翠 伊芙琳玫瑰柔嫩泡沫潔面凝膠，50ml，NT$490。

清爽凝膠質地搭配溫和配方，添加滋養的深海兩節薺、舒緩的玫瑰水及滋潤的椰子水，泡沫豐富細膩，可溫和清潔肌膚污垢雜質，敏感肌也能安心使用。

▲▼換季敏感肌必學！急救舒緩保養3步驟。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲薇佳 小紅急救修復精華液，15ml，NT$735。

添加強化防禦的植物性角鯊烷、提升豐潤保水度的海藻玻尿酸，及強力修護的植萃舒緩配方，不含酒精、色素、香料等刺激性成分，易敏性肌膚也能安心使用。

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關鍵字：

保養, 護膚, 換季, 敏感, 泛紅, 發癢, 乾燥, 修復, 舒緩, 急救, 方法, 秘訣

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