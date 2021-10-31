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喜歡「提拉米蘇」必須收藏！濃醇奶香、加了酒的大人味一口就上癮

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圖、文／MENU美食誌

著名的義式甜點之一，濃郁的口味讓人愛不釋口！

OUT OF OFFICE 不在辦公室
台北市／信義區

在捷運市政府站對面隱藏在超大地下室的餐廳，販售早午餐、甜點與飲品。用餐不限時間，很適合在這裡聊天小聚！提拉米蘇口感綿密，外型精緻有質感！ 一旁的生巧克力雪藏口感濃郁有層次！

▲提拉米蘇。（圖／MENU美食誌）

▲OUT OF OFFICE 不在辦公室（圖／美食客freedom貪吃鬼提供）

A DAY 日常生活咖啡
台北市／大安區

藏身在東區巷內的甜點店，店內座位不多但是生意很好！點心盤有各種甜點可以一次滿足你的甜點胃！提拉米蘇底層的手指餅乾帶有濃濃酒香味，且蛋糕體很蓬鬆濕潤！飲品及餐點口味都相當不錯！

▲提拉米蘇。（圖／MENU美食誌）

▲A DAY 日常生活咖啡（圖／美食客美食吃胖胖提供）

AGCT APARTMENT
台北市／大安區

隱身在公寓的秘密空間，帶點神祕感且幽靜！它是結合工作室的咖啡廳，需要先訂位哦！必吃三種酒的提拉米蘇，加入威士忌、卡魯娃奶酒與咖啡酒，有強烈酒香卻不嗆鼻！口感吃起來相當綿密，苦味恰到好處！

▲提拉米蘇。（圖／MENU美食誌）

▲AGCT APARTMENT（圖／美食客艾吃食間提供）

倆男咖啡室
台北市／中山區

以販售咖哩大受歡迎的倆男咖啡室，除了布丁也別忘了吃他們家的提拉米蘇！大人味提拉米蘇的酒味如其名，非常濃郁，酒量不好可別輕易嘗試呀！

▲提拉米蘇。（圖／MENU美食誌）

▲倆男咖啡室（圖／美食客小資吃貨人生提供）

WULI KEOPI
台中市／中區

位於台中火車站附近，裝潢清新簡約，還有可愛的店貓！草莓提拉米蘇的份量很大，可以分食給2~3位女生！大量可可粉增添些微苦味且襯托出濃醇的奶香，還有多顆微酸的草莓平衡甜度！

▲提拉米蘇。（圖／MENU美食誌）

▲WULI KEOPI（圖／美食客xi.ccc提供）

往前咖啡店
嘉義市／東區

嘉義必吃的提拉米蘇！口感濕潤不膩，一個人吃也不會膩到吃不完！一旁的布丁很滑順細緻，一瞬間就溜進嘴巴裡！用餐現實兩小時，快帶上姊妹淘來場愜意下午茶吧！

▲提拉米蘇。（圖／MENU美食誌）

▲往前咖啡店（圖／美食客tainan_valentine提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

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關鍵字：

MENU美食誌, 下午茶, 台中, 台北, 嘉義, 提拉米蘇, 甜點, 義式甜點

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