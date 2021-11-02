同居前「6件小事」要有共識！留一點空間才不會消耗彼此感情

▲同居生活前要準備和注意一些事項。（圖／unsplash、 pinterest）

文／女子學

和男友交往已經步入穩定期了，突然愈來愈羨慕住在一起的夫妻生活，幻想著能和對方一起手牽手回到兩人的小窩，不需要擔心約會的時間…等各種幸福畫面時間在腦海中浮現。

終於有一天，男友正式提出了同居生活的邀約，可以開始展開妳渴望的甜蜜同居生活了。很多人都說同居生活就是結婚前體驗伴侶生活的試用期，因此隨著同居生活的新鮮感而來的還有各種排山倒海要面臨的生活磨合問題，這篇就和大家聊聊：在開始同居生活前要準備以及注意的事項有哪些呢？

1. 制定共同生活的規則

▲制定共同生活的規則。（圖／pinterest）

同居前，先與對方討論好共同生活將面臨到的問題，除了日常生活中最基本、同時也相當重要的”柴米油鹽醬醋茶”的支出花銷問題，還有家務的分配工作到兩人共同的小窩佈置品味…等看似小事但往往可能是造成磨擦加大的導火線！所以需要事前好好的討論一番，找到對彼此都感到滿意、不會造成心理不平衡的相處模式。

2. 尊重彼此的習慣與生活癖好

▲尊重彼此的習慣與生活癖好。（圖／pixabay）

同居生活代表彼此的生活空間將會重疊，以前不曾發現到的生活習慣都會全部顯現出來，像是從生活作息到擠牙膏方式、馬桶蓋要不要放下來、洗澡水的溫度到煮菜時加不加辣…等許多芝麻小事和壞習慣都容易引發起爭吵。所以請適度地尊重對方的習慣，或者直接訂定在生活公約之中。

3. 留一些獨處的時間與空間給彼此

就算住在一起了，也應該適時適度留一些私人空間以及讓彼此擁有一段不互相打擾的自由的時間，例如讓對方可以專注打遊戲、沉浸看球賽轉播、和自己的朋友出去的時間；而男生們也要尊重女生們追劇、逛網拍、和姐妹淘談天的時間。

4. 保留一些交往時的小儀式

▲保留一些交往時的小儀式。（圖／pinterest）

情侶交往熱戀的時候當然會有很多的話題可聊，但是一旦住在一起久了，許多人都有了老夫老妻的感覺，像以前那樣說個不停的話題自然就會慢慢變少、驚喜什麼的都不再有了。所以保留一些最初交往時的小情趣，例如下班回到家之後給彼此一個溫暖的擁抱、親吻一下、做菜時兩個人一起分工、培養共同興趣、或是不經意記下對方的小願望，給予生活一些小小的儀式感等。

5. 約在外面見面，營造約會的氛圍

▲約在外面見面，營造約會的氛圍。（圖／pixabay）

同居情侶連去外面約個會的動力都懶了嗎？偶爾提議讓彼此抽離最熟悉的生活空間，營造美好的相處時刻，例如盛裝打扮並和情人約在外面約會、或是一起去看場電影等活動，可以令妳們重新記起開始約會時的興奮感，更加使戀情增溫。

6. 吵架有爭執時直接溝通

▲吵架有爭執時直接溝通。（圖／photo-ac）

每天在同一個屋簷下長時間朝夕相處，一定會產生不少的磨擦，對於一些小事可以試著以包容和轉念取代針對。但是對於自己覺得實在無法接受的事，不妨直接了當地提出問題試著與對方溝通或是提醒，如果一直忍著放在心裡只會讓彼此的芥蒂愈來愈深，久了也會增加這段關係的壓力。

在同居期間之中一定會有許多的酸甜苦辣與生活上的起起落落，情感關係會一再地受到考驗，需要兩人一起努力，但也請記得維持這段親密關係的同時，也要好好的愛護自己才是最重要喔！

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