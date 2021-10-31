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威技除濕機3480元！一級節能開整天也很省、簡約設計美觀

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文／C編

台灣海島型氣候天氣潮濕，家家戶戶都應該要有除濕機，對環境、健康都有好處，如果還沒入手，「Her森森」推出「威技 DC變頻節能除濕機WDH-126A」，原價4280元、特價3480元，現省800元，超划算的價格就可以買到變頻除濕機，絕對要搬一台回家。

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▲威技,除濕機,除濕,機器,。（圖／Her森森）

▲威技 DC變頻節能除濕機WDH-126A，原價4280元、特價3480元。點我購買

能源效率第一級，榮獲節能標章，可以省下電費，整天開著也不用太擔心，可設定濕度，自動除濕好方便，水位視窗顯示，高質感亮面外觀，隱藏式輕巧把手，方便移動，簡約的外型不用擔心破壞居家佈置，甚至還更加分。

搭載高效率迴轉式壓縮機、滿水、除霜警示燈，6公升除濕能力，採用R-134a環保冷媒，具備連續排水、自動除霜保、滿水自動停止等保護功能，一整天運作也不用擔心水滿了危險，電器盒採用難燃塑膠材，以及金屬保護殼雙重保護，使用起來更加安心。

另外，壓縮機保固5年，全機保固3年，濕度設定連續40%~60%，隨時調整環境需要，DC直流馬達節能省電No.1，除濕功能強，並且為台灣製造，產品安全性，品質有保障，適合比較小坪數的家庭使用，或是除濕衣服、棉被等狀況下使用。

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▲威技,除濕機,除濕,機器,。（圖／Her森森）

▲威技 DC變頻節能除濕機WDH-126A，原價4280元、特價3480元。點我購買

「Her森森」推出「威技 DC變頻節能除濕機WDH-126A」，一級節能的電器，不用擔心電費暴漲，適合中小坪數的家庭，可以打造乾燥舒適的空間，原價4280元、特價3480元，免運直送到家更為方便。

關鍵字：

威技, 除濕機, 除濕, 機器

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