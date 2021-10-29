睡前做「8個小儀式」提升品質！讓你一夜好眠還能養好爛皮膚 

▲睡前做一些小儀式能增加睡眠動力、提高睡眠品質。（圖／photo-ac）

文／女子學

睡覺時間老是覺得不足、雖然睡著了但是老是睡不好、或者明明睡了很久但起床也還是覺得好累、精神萎靡？這應該是許多人在繁忙生活中的常見的現象。因為現在有太多干擾睡眠的事物，在無形中偷走妳的睡眠而妳完全都不知覺。為此，日本還將每年的 9 月 3 日定為「睡眠之日」，用以呼籲大眾重視睡眠的重要性。所以在這篇文章中提供妳一些睡前能增加睡眠動力的小儀式，以獲得良好的睡眠品質。

美容覺的定義： 晚上 10 點~凌晨 2 點的優質睡眠時間

良好睡眠的關鍵不是睡眠時間的長短，而是是否能進入“深度睡眠”，讓大腦與全身器官都能擁有充份休息以及促進身體新陳代謝的生長激素的時段。對女生而言更是護膚的關鍵點。此外，雖然大家都說晚上 10 點~凌晨 2 點是最好的睡眠時間，但是考量到現代人的生活方式，所以也有另外說法是半夜 0 時~凌晨 3 點。

1. 睡前 2 小時泡個放鬆的澡

▲睡前2小時泡個放鬆的澡。（圖／pinterest）

首先請在睡前的 2 小時左右，先泡個澡緩解一天疲勞緊繃的身體。準備約 38 度~40 度溫熱的水溫並讓身體浸泡其中至少 15 分鐘，還可以使用放鬆身心的草本入浴劑等產品，不僅可以讓身體重新暖和起來，還可以讓身體慢慢自動調節體溫至適合就寢時的體溫。並在享受泡澡的同時順便為頭髮和頭皮做些舒壓護髮的按摩。

2. 做好肌膚的清潔以及保濕美容的護膚工作

沒卸妝、或是滿臉油光沒洗臉就直接入睡，臉上的污垢和細菌都會對肌膚造成傷害之外也會影響到睡眠品質。在洗完澡後毛細孔打開時的保濕黃金時刻立刻給予全身肌膚適當的保養的話，護膚效果絕對是最佳的。

3. 喝杯能溫潤身心的飲品

泡完溫熱的澡後來杯熱飲暖暖身心。可以是一杯簡單的溫熱水、熱牛奶或是小酌紅酒等幫助入眠，避免攝取過多的咖啡因和糖份，也不要在快入睡前才喝，這樣容易導致睡到一半尿意來襲的困擾。

4. 做一些柔和的伸展或是加強紓緩眼部、足部的措施

▲做伸展或睡前瑜珈能舒緩疲勞。（圖／instagram_lourdes_official）

不妨做個輕鬆的伸展或是睡前瑜珈吧！工作一直使用電腦、或者長時間穿著高跟鞋、工作需要久站就更倍感疲累，所以可以針對像是眼部或是足部等這些部位進行重點緩解，現在市面上也有推出許多針對女生們設計的舒壓小工具與家電也是好幫手之一！

5. 把明天要穿的衣服準備好

▲睡前先把明天要穿的衣服準備好。（圖／photo-ac）

先決定好明天的穿搭後再安心入睡！就不怕萬一早上睡過頭時或是時間不足，手忙腳亂決定不好想要穿的衣服而影響到一天的心情。

6.換上自己喜愛的睡衣

▲換上自己喜愛的睡衣。（圖／IG@les_secrets_by_laduree_narue）

換上自己喜愛的風格，而且材質也需要符合透氣性及親膚性佳的睡衣，處於最舒適的狀態。

7.將睡眠的環境佈置好

▲將睡眠的環境佈置好。（圖／IG@francfranc）

睡眠的環境不只是單指床和舒適的寢具而已，營造適合睡眠的環境也是非常重要的！例如：調節柔和的燈光、室內的溫度與乾濕度是否合適、準備香氛蠟燭、播放解壓治癒的音樂等。

8. 睡前讀個小品直到睡意來襲

▲睡前讀個小品直到睡意來襲。（圖／photo-ac）

建議在睡前 1 小時～1 個半小時前開始遠離使用像是手機、平板、電腦等 3C 產品，改用讀一本輕鬆的小書來沉殿一下心靈，讀著讀著就讓自己慢慢進入香甜的夢鄉。

以上的睡前小儀式都確實做到了嗎？

最後，晚安。祝大家有個好眠。

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