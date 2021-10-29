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迪麗熱巴扮雨中仙子「鎖骨」太搶鏡！網浮誇喊：想在裡面游泳

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大陸女星迪麗熱巴的絕美臉蛋與纖細身材，讓她不管是穿什麼都好看，駕馭力很強，近日迪麗熱巴出鏡直播活動，身穿泡泡公主袖的白色洋裝，優雅大方又兼具俏皮，精修照中迪麗熱巴則是換到雨中擺拍，化身雨中仙子相當美豔動人，不過其中「鎖骨」部分實在太搶鏡，讓網友都忍不住匯聚目光：「想在裡面游泳！」

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴出鏡直播活動。（圖／翻攝自微博）

迪麗熱巴近日公開活動頻繁，造型都頗受好評，包括日前同樣現身品牌直播活動，罕見披上白紗裙，宛如女神降臨。而近日迪麗熱巴出鏡線上活動，再度以一身仙氣白裝現身，她身穿Eva lendel 2022的純白裙裝，肩上的宮廷風澎袖顯得俏皮，腳踩Jimmy Choo招牌的蝴蝶結高跟鞋收尾，清清、透透的搭配，在雨中更顯氛圍感，網友紛紛讚是「雨中仙子」、「精靈」。

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴最新「雨中仙子」造型。（圖／翻攝自微博）

身材纖瘦的迪麗熱巴，在這次造型中不只是展露逆天美腿，隨著不同的動作與角度，還能看見明顯的「鎖骨」線條，意外吸引住大批網友的目光，各個都玩起誇飾法盛讚：「回家路上被熱巴的鎖骨絆倒」、「想在裡面游泳！」成為超搶鏡的焦點。

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴的驚人鎖骨線條意外成為網友們的目光焦點。（圖／翻攝自微博）

►迪麗熱巴罕見「披上白紗」變甜妹！　微露胸前陰影網暴動了

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關鍵字：

迪麗熱巴, 雨中仙子, 鎖骨

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