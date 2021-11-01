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GIORDANO束口褲才529元！Timberland大學T也特惠　趁機買齊秋裝

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文／C編

秋冬季到來，氣溫逐漸下降，又有理由添購衣服了，「Her森森」推出「換季溫差大，初秋必備單品特賣」，多個品牌熱賣的服飾都加入，實穿又好搭，包括GIORDANO、Timberland的T恤，永遠不退流行的牛仔外套、牛仔褲，還有絕美的布蕾絲上衣，其中GIORDANO束口長褲才529元，優雅、休閒一次買齊，保證滿足。

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▲佐丹奴,穿搭。（圖／品牌提供）

▲GIORDANO、Timberland等多款熱賣服飾最低529元起，點我購買

iNio質感織網五分袖七分袖上衣，原價2360元、特價1180元

▲佐丹奴,穿搭。（圖／品牌提供）

簡約的素面上衣，袖子為細膩的蕾絲設計，增添優雅特色，搭配裙裝是滿滿的女人味，換上褲子，又多了個性，想要什麼風格都能輕鬆變化，由於袖子鏤空，正適合為涼的秋天，到了冬天雖然外套會遮起，但一進室內脫掉外套，必定讓人驚豔。

KOMI小開叉貓鬚洗丹寧長褲，原價1980元、特價1290元

▲佐丹奴,穿搭。（圖／品牌提供）

牛仔褲是一年四季都不能缺少的單品，即便衣櫃裡已經有很多條，但永遠都想再「+1」，這款褲腳小開叉的貓鬚洗丹寧長褲，舒適又好穿，恰恰好的褲管長度與合身度，不管是搭配襯衫或是T恤都很好看。

GIORDANO女裝梭織純棉牛仔外套，原價2200元、特價1099元

▲佐丹奴,穿搭。（圖／品牌提供）

現在天氣微涼，牛仔外套正好適合，晚上轉涼的時候一披，就可以瞬間有型，早上出門不知道該配什麼外套的時候，牛仔外套通常不會出錯，如果平日事需要正裝的上班族，假日的輕鬆裝扮，更需要一件丹寧外套展現隨興悠閒感。

Timberland男款煙松綠1973 LOGO長袖上衣，原價3400元、特價2720元

▲佐丹奴,穿搭。（圖／品牌提供）

到了秋冬男生不知道怎麼穿出時尚感，一件大學圓領T其實就可以穿出時髦風格，Timberland男款煙松綠1973 LOGO長袖上衣，只要搭件牛仔褲就可以輕鬆出門，看起來簡約又俐落，充滿青春氣息。

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▲佐丹奴,穿搭。（圖／品牌提供）

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GIORDANO男裝抽繩卡其束口褲，原價1500元、特價529元

▲佐丹奴,穿搭。（圖／品牌提供）

經典束口褲俐落有型，上身不管是搭配T恤還是大學T，簡約就可以穿出休閒風，腰頭鬆緊抽繩，可自由調整腰寬，不管是身材較豐腴或是瘦瘦身材，都可以輕鬆穿。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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