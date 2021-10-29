fb ig video ETtoday search mobile

皮膚科醫師教「高效敷面膜」秘訣！敷前加1步，效果大提升

>

▲▼皮膚科醫師教「高效敷面膜」秘訣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師教1招讓面膜效果更提升。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

記者張毓容／台北報導　

亞洲女性超愛敷面膜，甚至把面膜當作萬靈丹，一旦覺得肌膚乾燥、暗沈或氣色差就要敷上一片，就連許多女星的保養秘訣都靠面膜。但你真的會敷面膜？其實你可能都浪費了面膜的效用！小紅書上知名皮膚科醫師丹妮就分享一招「正確利用面膜」的小秘訣，加上1個步驟就能讓面膜保養效果大提升，快來看看你是否做對了？

▲▼皮膚科醫師教「高效敷面膜」秘訣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲敷面膜前可先擦上平時愛用的精華。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

首先在清洗完臉後，先用一次性的面巾紙或毛巾將臉上殘留的水分吸乾，趁著肌膚還處於濕潤的狀態，使用一瓶自己平時用、覺得效果好的精華液，塗抹全臉，用量可以比平時稍微多一點，把所有精華塗抹均勻了，再打開面膜敷到臉上，並確保面膜有跟肌膚貼合好。

醫師解釋，敷面膜主要是利用封包作用，讓皮膚角質層水合，也就是日常說的補水，而在敷面膜前先塗抹一層精華，就是利用面膜的這個特點，利用封包作用來強行促進精華的吸收，這樣會比單用精華的效果會好很多。

▲▼皮膚科醫師教「高效敷面膜」秘訣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲敷完後建議用清水洗掉臉上殘留的面膜精華。（圖／翻攝IG@ahc.official）

而敷完面膜後，到底要步要洗的問題，醫師表示「我建議大家還是要它洗掉」，因為在敷面膜15～20分鐘的過程中，該吸收的精華成分，皮膚已經都吸收了，臉上殘留的更多是一些像增稠劑類的東西，所以建議還是洗掉比較好，尤其是本來就容易長痘痘粉刺的人。

醫師也提醒，用清水沖洗殘留的面膜精華後，一樣用面巾紙或毛巾把臉上殘餘的水分吸乾，之後要儘快擦上面霜，後期的保濕工作不能省。另外，她更強調，可以可以把面膜當成補品的概念，一週大概敷個2次左右就可以了，「不要想著每一天都敷，很多敏感肌就是這樣來的。」

►收斂水縮毛孔？皮膚科醫師曝「10大抗痘誤區」小心痘痘更嚴重！

►沒變美反而爛臉！皮膚科醫師曝「讓你白花錢」的3種美容保養品

►皮膚科醫師教「6種掉髮類型」改善方法！馬尾綁太緊要小心

關鍵字：

保養, 護膚, 面膜, 秘訣, 使用法, 高效, 效果, 皮膚科醫師, 醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

從「生命靈數」知道真實性格　輸入生日就可以看出你是幾號人

從「生命靈數」知道真實性格　輸入生日就可以看出你是幾號人

百億富婆曬3000萬衣櫃一角　秋季愛用的百萬愛馬仕包、名鞋爆滿

百億富婆曬3000萬衣櫃一角　秋季愛用的百萬愛馬仕包、名鞋爆滿

5招「吃高基礎代謝」養成易瘦體質！吃對脂肪不胖反而助減肥

5招「吃高基礎代謝」養成易瘦體質！吃對脂肪不胖反而助減肥

網揭「3星座」最容易發胖！第1名最愛揪另一半大吃，幸福肥超明顯 營養師傳授喝湯不胖「終極4招」，湯頭越清澈熱量就越低 做好7件事甩開肥肚、凸小腹！雞肉取代豬肉、小心不良坐姿 小CK「莫蘭迪色」聯名讓人失心瘋！鬼鬼搶先示範手袋、襪靴太美了 Jolin秀登山照網友驚呼好年輕不科學！打造童顏肌保養祕訣有兩招 申敏兒風格驟變！換上戶外風潮衣霸氣噴發　超殺眼神有夠電 迪麗熱巴扮雨中仙子「鎖骨」太搶鏡！網浮誇喊：想在裡面游泳

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面