皮膚科醫師教「高效敷面膜」秘訣！敷前加1步，效果大提升

▲皮膚科醫師教1招讓面膜效果更提升。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

記者張毓容／台北報導

亞洲女性超愛敷面膜，甚至把面膜當作萬靈丹，一旦覺得肌膚乾燥、暗沈或氣色差就要敷上一片，就連許多女星的保養秘訣都靠面膜。但你真的會敷面膜？其實你可能都浪費了面膜的效用！小紅書上知名皮膚科醫師丹妮就分享一招「正確利用面膜」的小秘訣，加上1個步驟就能讓面膜保養效果大提升，快來看看你是否做對了？

▲敷面膜前可先擦上平時愛用的精華。（圖／翻攝IG@laneige_kr）



首先在清洗完臉後，先用一次性的面巾紙或毛巾將臉上殘留的水分吸乾，趁著肌膚還處於濕潤的狀態，使用一瓶自己平時用、覺得效果好的精華液，塗抹全臉，用量可以比平時稍微多一點，把所有精華塗抹均勻了，再打開面膜敷到臉上，並確保面膜有跟肌膚貼合好。

醫師解釋，敷面膜主要是利用封包作用，讓皮膚角質層水合，也就是日常說的補水，而在敷面膜前先塗抹一層精華，就是利用面膜的這個特點，利用封包作用來強行促進精華的吸收，這樣會比單用精華的效果會好很多。

▲敷完後建議用清水洗掉臉上殘留的面膜精華。（圖／翻攝IG@ahc.official）



而敷完面膜後，到底要步要洗的問題，醫師表示「我建議大家還是要它洗掉」，因為在敷面膜15～20分鐘的過程中，該吸收的精華成分，皮膚已經都吸收了，臉上殘留的更多是一些像增稠劑類的東西，所以建議還是洗掉比較好，尤其是本來就容易長痘痘粉刺的人。

醫師也提醒，用清水沖洗殘留的面膜精華後，一樣用面巾紙或毛巾把臉上殘餘的水分吸乾，之後要儘快擦上面霜，後期的保濕工作不能省。另外，她更強調，可以可以把面膜當成補品的概念，一週大概敷個2次左右就可以了，「不要想著每一天都敷，很多敏感肌就是這樣來的。」

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