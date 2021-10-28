百億富婆曬3000萬衣櫃一角　秋季愛用的百萬愛馬仕包、名鞋爆滿

▲正懷著第二胎的凱莉傑納示範秋季時尚，拎愛馬仕包是她的日常。（圖／翻攝kyliejenner IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國實境節目女星「豐臀金」金卡達夏同母異父妹妹凱莉傑納（Kylie Jenner），去年將自創美妝品牌51%持股給Coty集團，入袋5.9億美元，推估身價逾10億美元（約278億元台幣），會賺也敢花錢的她敗奢侈品不手軟，據悉光是衣櫃內的收藏至少值3000萬元，她近期IG分享秋季衣櫃一小角，秀出大地色系的愛馬仕（Hermes）鱷魚皮柏金包等名牌包與各大品牌精品鞋迎接秋天，寫下「hello fall」。

▲凱莉傑納秀出衣櫃一小角的秋季配件，全是大地色系的愛馬仕鱷魚皮柏金包、香奈兒、DIOR包與各家精品鞋。（圖／翻攝kyliejenner IG）

凱莉傑納與饒舌歌手男友崔維斯史考特（Travis Scott）育有3歲的女兒思朵蜜（Stormi），目前她正懷著第二胎，孕媽咪穿搭依然講究，她日前曾po出穿半截上衣露孕肚再搭上長大衣、拎愛馬仕小包，示範秋季造型，這回則直接公開她秋季愛用的大地色系名牌配件，豪奢程度令人咋舌。

▲凱莉傑納寵愛長女思朵蜜，也以她為靈感推出兒童保養用品。（圖／翻攝kyliejenner IG）

因為照片中包括多個不同尺寸的愛馬仕柏金包，不乏上百萬元的鱷魚皮款式，此外還有香奈兒（CHANEL）予人暖意的毛茸茸包款、DIOR金色馬鞍包；櫃子下層三層則擺滿的黑色、咖啡色與金色系的名牌鞋，品牌包括Tom Ford、GIVENCHY、Saint Laurent等，一字排開一目了然，方便她拿取穿搭。

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