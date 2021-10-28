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營養師傳授喝湯不胖「終極4招」，湯頭越清澈熱量就越低

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▲▼營養師傳授喝湯不胖4招，湯頭清澈先選 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲口味清淡、湯頭清澈的湯品，是瘦身第一首選。（圖／Unsplash、Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣轉涼，不少人就喜歡喝碗熱呼呼的湯來暖暖身，但是要怎麼喝湯才不胖呢？營養師夏子雯在臉書分享，湯品隱藏熱量不容忽視，一不小心就容易踩到熱量地雷，小心越喝越胖。

▲▼營養師傳授喝湯不胖4招，湯頭清澈先選 。（圖／Unsplash、Pexels）

那麼究竟要怎麼選擇湯品才不怕越喝越胖呢？營養師夏子雯傳授4招不怕胖，首先可以選擇蔬菜、海鮮為基底原料，熱量較低，喝湯之前可以撈去湯表面的浮油再享用，幫助減少油脂攝取。

▲▼營養師傳授喝湯不胖4招，湯頭清澈先選 。（圖／Unsplash、Pexels）

湯品盡量選擇清淡口味、較不鹹的，這樣能夠減少鈉含量攝取，最後她提醒大家，湯頭越清澈，熱量就越低，常見的湯品熱量由低至高分別為，昆布、蔬菜、菌菇、藥膳、豚骨剛、牛奶、麻油、麻辣。

▲▼營養師傳授喝湯不胖4招。（圖／翻攝自營養師夏子雯臉書）

▲（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

舉例來說，像是薑絲蛤蠣湯、紫菜蛋花湯、蘿蔔玉米湯都是低卡好選擇，常見的味噌湯雖然熱量低，但是因為鈉含量高，喝之前要留意，其他有勾芡的像是酸辣湯、玉米湯熱量都不低，十全排骨湯、麻油雞湯熱量更是偏高，若要瘦身必須少碰才行。

▲▼營養師傳授喝湯不胖4招，湯頭清澈先選 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲拉麵湯的熱量其實也不低，建議先撈掉表面油脂再喝。

以上原則也可運用在吃火鍋時挑選湯底用，吃火鍋建議選擇清湯，像是昆布或是番茄湯，像是較濃郁的牛奶、麻辣湯底，除了本身熱量高之外，即便你不喝湯，鍋內的肉、海鮮、火鍋料也會沾取到湯底的醬汁，讓你默默吃下更多熱量喔！

►奶酥竟不是第一！營養師公開「抹醬吐司熱量排行榜」

關鍵字：

, 熱量, 瘦身

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