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做好7件事甩開肥肚、凸小腹！雞肉取代豬肉、小心不良坐姿

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▲▼做好7件事甩開肥肚、凸小腹。（圖／翻攝ＩＧ）

▲做好7件事幫你擺脫腰間肥肉、凸小腹。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）

編輯／Amanda　

為了擁有理想好身材，認真控制飲食又努力運動，好不容易看到效果，但腰上那一圈肥肉依舊好難瘦？明明很瘦，但小腹就是好凸？想減掉腰間那點些小肉肉，快把以下7件事學起來，甩開肥肚、胖小腹不是夢。

1.少吃高脂肪肥肉

除了少吃肥肉外，可選擇以蛋白質含量較高且脂肪較少的魚肉、雞肉來取代脂肪含量高的豬肉，減少脂肪堆積，更有利於瘦身。

▲▼做好7件事甩開肥肚、凸小腹。（圖／翻攝ＩＧ）

▲酒精雖然沒有脂肪但熱量高，時常飲用也會使腹部囤積脂肪。（圖／翻攝IG@midoricoo）

2.避免頻繁、過量飲酒

不論是啤酒、雞尾酒、白酒或其他酒精飲料，時常飲酒會導致發胖，也是造成腹部囤積脂肪的主因之一，酒雖然不含脂肪，但熱量、糖分卻很高，一杯200ml的酒精飲料所含熱量就超過100大卡。另外，酒精還會提高體內的皮質醇，這種「壓力荷爾蒙」會使腹部儲存更多脂肪。

3.多喝水

一般人平均每天會消耗2000～2500cc的水，要及時為身體補充水分，能幫助維持人體代謝，也能促進腸胃蠕動，將體內的代謝廢物排出體外，避免宿便堆積而使得小腹突出，且水是人體代謝脂肪時的必須要素，多喝水能幫助燃燒脂肪，還能增加飽腹感，減少因飢餓而發生暴飲暴食的狀況。

▲▼做好7件事甩開肥肚、凸小腹。（圖／翻攝ＩＧ）

▲新鮮蔬果含有豐富膳食纖維，能幫助腸胃蠕動。（圖／翻攝IG@midoricoo）

4.多攝取新鮮蔬果

想甩開腰間肥肉，需要配合減脂，而新鮮水果和蔬菜含有豐富膳食纖維，能幫助腸胃蠕動，避免排便不順使得宿便堆積，形成凸肚肥腰，且多吃蔬果也能增加飽腹感、減少吃甜食的慾望，進而幫助減脂瘦身。

5.多進行腹部肌肉練習

想要減去肥腰凸小腹，多做些會用到腹部的肌肉練習動作，比如仰臥起坐、平板支撐、V字支撐都是好方法，像是每天做100～200個仰臥起坐，做的時候要注意，用力的部位是腰部而不是腿部或手臂。

▲▼做好7件事甩開肥肚、凸小腹。（圖／翻攝ＩＧ）

▲想減腰間肥肉需要配合減脂，可利用跑步、跳繩等有氧運動輔助。（圖／翻攝IG@babebani）

6.有氧運動不能少

想甩掉身上肥油脂肪，除了飲食外，還需要有氧運動來搭配，跑步、跳繩或騎飛輪都可以，要確保運動到出汗，像是橫向來回跳10分鐘可消耗100卡路里，而跳繩則是可在10分鐘內消耗130卡路里。

7.隨時維持收腹挺胸坐姿

不良坐姿也是導致腰部容易囤積肥肉的原因，所以平時要有意識的提醒自己保持坐姿端正，收腹挺胸坐直，就算無法一直維持姿勢端正，只要想起來就做，也能幫助減去腰間肥肉。

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