千萬不要「反人性」談戀愛！徐曉晰「精闢愛情觀」讓人豁然開朗

▲徐曉晰積極經營小紅書，圈粉無數。（圖／翻攝自FB/徐曉晰）

記者曾怡嘉／台北報導



「鬆姊」徐曉晰移居上海，她用開闊的心暢談兩性關係，在《小紅書》引起極大共鳴，她的精闢感情見解讓網友狂點頭，不只如此她的優雅氣質還有極似周海媚的神韻，更是圈粉無數，若你正為愛情所苦，聽聽她的愛情觀點，或許能讓你豁然開朗。

談戀愛本是一件開心的事情，但很多人談到後來都不快樂，徐曉晰分享談戀愛最忌諱兩件事情，第一件是關於對方，很多女生都希望男友再也不要看別的女生，去哪裡都要和他報備，她提醒大家千萬不要反人性談戀愛。

即便再愛也要尊重對方是個獨立的個體，你當初愛上男友時，他原本就像一隻翱翔的老鷹，和你交往之後，在你的調教之下，他反而變成被圈養的鵪鶉，這樣的他你還愛嗎？

第二件事情則是關於女生自己，不少女生只要一談戀愛就是百分百的付出，她的世界就是繞著男生打轉，萬一有一天兩人關係發展不順利，很容易會失去一切。

而女生往往被分手後，會覺得更不平，但是這並非是你們的戀愛多美或是你多愛對方，非常大的可能性是來自不甘心，或是覺得必須傷痛才能反映當初的愛有多真實和偉大，讓你沉浸在痛苦裡面。她建議必須正視、經歷、探索內心的不平，為何那麼不甘心，花點時間走過這些不平的情緒，學習擁抱它，慢慢地就會平了。

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