fb ig video ETtoday search mobile

千萬不要「反人性」談戀愛！徐曉晰「精闢愛情觀」讓人豁然開朗

>

▲▼徐曉晰「精闢愛情觀」讓人豁然開朗 。（圖／翻攝自fb/徐曉晰）

▲徐曉晰積極經營小紅書，圈粉無數。（圖／翻攝自FB/徐曉晰）

記者曾怡嘉／台北報導

「鬆姊」徐曉晰移居上海，她用開闊的心暢談兩性關係，在《小紅書》引起極大共鳴，她的精闢感情見解讓網友狂點頭，不只如此她的優雅氣質還有極似周海媚的神韻，更是圈粉無數，若你正為愛情所苦，聽聽她的愛情觀點，或許能讓你豁然開朗。

談戀愛本是一件開心的事情，但很多人談到後來都不快樂，徐曉晰分享談戀愛最忌諱兩件事情，第一件是關於對方，很多女生都希望男友再也不要看別的女生，去哪裡都要和他報備，她提醒大家千萬不要反人性談戀愛。

▲▼徐曉晰「精闢愛情觀」讓人豁然開朗 。（圖／翻攝自fb/徐曉晰）

即便再愛也要尊重對方是個獨立的個體，你當初愛上男友時，他原本就像一隻翱翔的老鷹，和你交往之後，在你的調教之下，他反而變成被圈養的鵪鶉，這樣的他你還愛嗎？

第二件事情則是關於女生自己，不少女生只要一談戀愛就是百分百的付出，她的世界就是繞著男生打轉，萬一有一天兩人關係發展不順利，很容易會失去一切。

▲▼徐曉晰「精闢愛情觀」讓人豁然開朗 。（圖／翻攝自fb/徐曉晰）

而女生往往被分手後，會覺得更不平，但是這並非是你們的戀愛多美或是你多愛對方，非常大的可能性是來自不甘心，或是覺得必須傷痛才能反映當初的愛有多真實和偉大，讓你沉浸在痛苦裡面。她建議必須正視、經歷、探索內心的不平，為何那麼不甘心，花點時間走過這些不平的情緒，學習擁抱它，慢慢地就會平了。

►「3星座」提分手毫無徵兆！第一名超自我，說不愛就不愛

關鍵字：

徐曉晰, 愛情

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

從「生命靈數」知道真實性格　輸入生日就可以看出你是幾號人

從「生命靈數」知道真實性格　輸入生日就可以看出你是幾號人

營養師教「吃大餐不發胖」飲食法！5招調整小技巧：當日飯量減半

營養師教「吃大餐不發胖」飲食法！5招調整小技巧：當日飯量減半

丹麥22歲王子被封「皇室版甜茶」　希臘雕像臉成時尚圈男模

丹麥22歲王子被封「皇室版甜茶」　希臘雕像臉成時尚圈男模

好夢幻！Jo Malone、SABON聖誕倒數月曆開賣，明星單品一次收 9款「無印風」質感收納籃通通百元有找　一次買齊雜物秒歸位 性感歌姬「全身透視裝」辣出天際！　S曲線下內衣褲看光沒在怕 美女網紅炫百萬勞力士滿天星鑽錶　忘了名錶代言在身 網揭「3星座」最容易發胖！第1名最愛揪另一半大吃，幸福肥超明顯 可愛到爆表的生活小物必須擁有：小小兵藍芽耳機、貓掌平板夾 萬聖節咖啡優惠！星巴克明起第二杯半價　想賺「買一送一」去這3家

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面