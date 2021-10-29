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營養師教「吃大餐不發胖」飲食法！5招調整小技巧：當日飯量減半

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▲▼營養師教吃大餐不發胖5招小技巧。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲營養師分享2關鍵，讓你吃大餐也不擔心會發胖。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

每到節日聚集的年底時候，聚餐邀約就開始變多，你是否也跟朋友約了好幾場大餐？雖然聚會很開心，但很多人會因為吃大餐而有很深的罪惡感，導致吃前或吃後就開始節食不吃東西，甚至吃大餐的當下什麼都不敢吃，吃的很委屈辛苦。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了吃大餐不發胖的2大關鍵，這樣吃負擔較小，也能吃得開心。

▲▼營養師教吃大餐不發胖5招小技巧。（圖／翻攝unsplash、pexels）

1.心態調整，都吃大餐了就放鬆吃

蕭瑋霖建議，既然都花錢了，就放鬆地吃吧！基本上不會因為吃一餐大餐就變胖，但如果真的很擔心會發胖，就從其他餐來做調整，透過整日飲食的份量控制，讓大餐時能吃得開心。

▲▼營養師教吃大餐不發胖5招小技巧。（圖／翻攝unsplash、pexels）

2.先確認大餐是哪種類型的食物

先了解食物類型，就能安排其他餐的食物份量，像是燒烤類蛋白質含量高，所以如果是晚上吃燒烤，其他就不吃肉品，以蔬果為主；而火鍋或是合菜類型，食物相對之下比較均衡，所以當日的其他餐就平均減少份量，這樣晚上就可以吃比較多。
透過不同類型食物的分配，把特定營養素移到大餐的時候也是不錯的方法，這樣就可以吃得開心又健康。

▲▼營養師教吃大餐不發胖5招小技巧。（圖／翻攝unsplash、pexels）

除了以上兩大概念，蕭瑋霖建議可以再加上以下5個飲食調整的小技巧：

＃當日飯量減半，減少熱量攝取

＃控制飲酒量，像是啤酒限喝360ml

＃甜點、飲料二擇一，避免過多精緻糖的攝取

＃醬料減半，避免鈉含量過高

＃盡量搭配茶水取代飲料，減少熱量及糖的攝取


最後，他也提到，有些人會問說「如果當天要吃大餐，可不可以就只吃一餐？」他不建議這樣做，因為通常只吃一餐對整日所需熱量來說會不夠，這樣反而會影響到基礎代謝率，甚至是影響腸道健康，建議還是要吃到均衡飲食份量。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 維持身材, 發胖, 變胖, 大餐, 飲食, 秘訣, 關鍵, 營養師

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