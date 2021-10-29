亮・珠寶／東西方王室新娘都愛珍珠　真子公主單珠耳環4萬可入手

▲日本真子公主（右）與夫婿小室圭婚後舉行記者會，真子佩戴雅致的珍珠項鍊與耳環。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

近一周東、西方王室各有結婚喜訊，日本真子公主26日與大學同學小室圭登記結婚，沒有氣派的婚禮，她只在大喜之日穿著簡約薄荷綠套裝搭配王室御用品牌MIKIMOTO珍珠項鍊與耳環，正式脫離王室成為「小室真子」；而歐洲上流圈焦點則落在黛安娜王妃教子、希臘王子菲利浦斯（Prince Philippos of Greece and Denmark）與富家千金Nina Flohr的盛大婚禮，新娘佩戴珍珠鑽石冠冕與珍珠手環搭配香奈兒（CHANEL）白紗亮相，再次證明珍珠是王室新娘最喜愛的首飾。

▲小室真子的婚戒也相當素雅。（圖／路透社）

MIKIMOTO於1915年為大正天皇皇后打造王室家徽菊花為主題的冠冕，1924年正式成為王室御用珠寶供應商，因此經常可見各種重要場合，見到女性王室成員佩戴訂製的珍珠首飾。真子公主結婚所戴的MIKIMOTO經典日本Akoya珍珠串鍊，珍珠尺寸目測約有8毫米，單價約312,000元，小資女有更親民的選擇，珍珠尺寸約5毫米的款式約5萬元起，當天真子同時戴單珠夾式耳環，約4萬元起便能入手。

▲MIKIMOTO單珠夾式耳環，41,000元。（圖／MIKIMOTO提供）





▲MIKIMOTO經典日本Akoya珍珠串鍊，珍珠尺寸約8.00-8.49mm約312,000元起，珍珠尺寸約5.00-5.49mm約51,000元起。



有別於日本王室的低調，1973年遭廢除君主制度且被剝削了國籍的落難希臘王室，則為末代國王康斯坦丁二世的小兒子菲利浦斯王子舉辦盛大婚禮，一家人雖然流亡海外多年，但靠著出身丹麥公主的王后Anne-Marie娘家幫助，重振家族並累積財富，在歐洲貴族圈依然相當活躍，日前特別重返希臘雅典舉行小倆口第三場婚宴。

▲希臘王子菲利浦斯迎娶豪門千金Nina Flohr，新娘穿上香奈兒高級訂製服白紗。（圖／路透社）

菲利浦斯王子的妻子Nina Flohr出身豪門，是私人飛機公司VistaJet創辦人Thomas Flohr的掌上明珠，大婚當天她穿香奈兒高級訂製白紗，腰際繫有一個大大的蝴蝶結已非常搶眼，因此她捨棄項鍊，僅戴上珍珠鑽石手環以及婆婆Anne-Marie 18歲生日禮物的珍珠鑽石冠冕，她的嫂嫂、創立同名童裝品牌的Marie-Chantal 1995年嫁給王儲Pavlos王子也是戴同頂冠冕。

▲Nina Flohr頭戴婆婆Anne-Marie王后18歲成年禮物的鑽石珍珠冠冕搭配白紗，同時戴上珍珠鑽石手環。（圖／路透社）



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