「寶可夢超級球悠遊卡」造型神還原！一嗶卡會發亮變身訓練大師

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供、翻攝自easycard.com.tw

台灣悠遊卡公司常推出引發話題的造型悠遊卡，先前他們攜手《精靈寶可夢》推出的立體寶貝球、高級球造型悠遊卡就引起民眾搶購。這次適逢《精靈寶可夢》問世25週年，再次合作推出全台獨家的「寶可夢造型悠遊卡-3D超級球」，形狀和配色都神還原，嗶卡時還會發出閃閃綠光。

「寶可夢造型悠遊卡-3D超級球」還原度超級高，以經典的紅、藍、白配色，搭配高水準3D開模，重現超級球獨有的立體突出造型。悠遊卡還添加了綠光設計，嗶卡時會發亮，就像真的捕捉到寶可夢一樣，讓粉絲們一圓成為寶可夢訓練大師的夢。

另外，超級球也可以和「電鍍消光藍露營鈎」一起使用，這個訂製款配件的顏色與超級球完美搭配，掛在包包上外出使用更方便。想要入手的話，11月4日上午11:00到11月13日晚間23:59止，會在Pinkoi網站開放限時預購，售價新台幣780元，一組有2顆球。

除了《精靈寶可夢》，也有其他充滿特色的造型悠遊卡，像勾起復古情懷的「鱷魚蚊香造型悠遊卡」，就是很多人對家的回憶，看到會想起夏季夜裡，與家人在院子裡一起點蚊香的往事。

「維他露P復古3D造型悠遊卡」也很懷舊，是充滿台灣味的長青飲料，卡片做成第一代玻璃瓶造型，上面的菱格紋路和LOGO印刷很精緻，感應時會發光，還配上超可愛的「金色電鍍迷你開瓶器」。

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