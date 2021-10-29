賽琳娜「腰線消失」被批大走鐘！網一看她「包裡」秒懂了：難怪

記者王則絲／外電報導

有「IG女王」之稱的小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）日前才被拍到私下肉肚炸出的模樣，近日她出席活動時，穿著貼身洋裝亮相，豐滿上圍驚人，不過往下一看腰線幾乎消失，側面則更顯圓潤，再度被狠批身材大走鐘，鏡頭拉近還會發現，賽琳娜這天包包裡竟放了好幾根士力架巧克力，讓網友一看秒懂了：「難怪。」

賽琳娜的身形變化總是成為廣大粉絲們與外媒的焦點，自從復出歌壇後賽琳娜曾積極運動，維持纖細苗條的體態一段時間，雖然近來體態逐漸豐腴，但她沒有心思在意，不管身形如何，依然展現自信的態度，絲毫不躲藏。

近日賽琳娜出席新劇《破案三人行Only Murders in the Building》活動時，選穿一襲深紅色渲染的貼身洋裝，極低胸設計讓她的傲人上圍顯現，但是視線往下移動，就會發現身形線條相當圓潤，腰線幾乎消失不見，側面也讓圓肚現形，不過賽琳娜看起來容光煥發，心情很好。

此外，鏡頭還意外捕捉到賽琳娜手上的YSL腋下包手袋裡，竟是裝了至少三條熱量超高的士力架花生巧克力，讓網友們瞬間懂了：「難怪。」雖然網路上不少狠批賽琳娜身材走鐘的評論：「她需要減重和管理。」但是多數的粉絲們還是保持真心的支持：「她看起來很開心、很完美。」對於包包裡塞巧克力一舉，更多的人是表示：「賽琳娜太可愛了」、「我也是這樣」、「吃了心情好就吃吧！」

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