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溫妮曬新鞋粉絲全被「美腿香死了」　小隻女孩跟著這樣穿比例超好

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編輯／Beverly

「木曜女神」溫妮近期推出個人首張專輯《問題女孩》，一直以甜美形象出鏡的她，不只在鏡頭前亮眼惹人愛，私底下個性親民，穿搭更是美的沒話說。溫妮在IG曬出多張美照宣告毛毛背心的季節來臨，以連帽衛衣搭配極短裙讓下身失蹤，露出逆天長腿，粉絲狂讚：「好漂亮的穿搭」、「快被美腿香死了」。

溫妮曬出美照穿著撞色連帽衛衣，搭配adidas FORUM系列奶白色厚底鞋，秀出纖細美腿，一併帶貨秋冬必備的「毛毛背心」讓粉絲好生火，不只廣告大片這樣穿，身高155公分的溫妮也常以長版上衣出鏡，選擇寬鬆的材質製造下衣失蹤的視覺，讓腿更顯長。

小隻女孩就來學溫妮這樣穿，除了必備長版寬鬆上衣，也可搭配較有份量的鞋款與長筒襪，平衡全套服裝的搭配，使整體身材比例拉長更顯瘦，像是溫妮著用的Nike Air Force 1搭配高筒長襪，就與上身的寬鬆連帽T完美結合，非常的俏皮可愛。

▲溫妮下身失蹤裝。（圖／翻攝自ig@yuen_nnnnnn）

▲溫妮下身失蹤穿搭顯腿長。（圖／翻攝自ig@ yuen_nnnnnn，下同）

短裙、短褲也是溫妮偷偷增高的百搭單品，搭配經典不敗的亮面皮革鞋與小白襪，一秒小清新風格怎讓人不愛，上衣選擇同色系完成一日穿搭最簡單。

▲溫妮下身失蹤裝大秀纖細長腿。（圖／翻攝ig@ yuen_nnnnnn）

▲溫妮穿著亮面皮革鞋和小白襪配上短裙。

想走成熟小姐姐風也完全沒問題，穿著襯衫或西裝外套，同樣搭配份量感鞋款與高筒襪，即使下半身隨性一點，也不會給人隨便的感覺，溫妮的小隻女穿搭哲學，妳學會了嗎？

▲溫妮下身失蹤裝大秀纖細長腿。（圖／翻攝ig@ yuen_nnnnnn）

▲西裝外套、襯衫這樣搭，溫妮變身成熟可愛小姐姐。

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關鍵字：

木曜4超玩, 木曜女神, 溫妮, 穿搭, 小隻女穿搭, Oversize

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