IU新曲掀「甜辣慵懶風」！　玫瑰針織衫、閃亮吊帶裙女人味升級

記者鮑璿安 ／台北報導

南韓女星IU近期發佈新曲《Strawberry Moon》，以高人氣回歸橫掃各大音樂榜，在MV中她穿著一套玫瑰花針織外套展現夢幻之旅，不僅詮釋出小女人的可愛風格，「下衣失蹤」微微曬出白皙美腿更是吸睛，短短4分鐘不到的片段，多套造型齊發讓粉絲看了相當過癮。

▲IU在《Strawberry Moon》開頭，以韓星愛牌Blumarine秋冬系列立體玫瑰花針織外套登場 。（圖／翻攝自edamoffical）

IU於18日發表新曲《Strawberry Moon》，截止目前已經飆破千萬觀看次數，MV一開頭她以韓星愛牌Blumarine秋冬系列中的米色立體玫瑰花針織外套登場，頭戴毛帽完美展現出女人味氛圍，衣著運用立體鏤空玫瑰於浮現針織外套上，效果不僅慵懶柔美，IU內搭T恤與裙裝，運用下衣失蹤方式小露美腿，甜辣風格相當值得粉絲效仿。

除了Blumarine針織外套以外，IU緊接著換上GUCCI閃片連身長裙，以華麗的立體珠飾遍佈全身，隨著鏡頭轉移閃閃發光，並加以不規則裙襬以及輕柔領結修飾，完美演繹出奢華氛圍。另一套則是來自南韓高級禮服品牌DeniCheur的吊帶蓬裙，運用深V剪裁搭配寬裙襬打造出張力，讓IU瞬間從可愛女孩轉變為成熟女人，造型多變絲毫不顯突兀。