麥當勞「辣味漢堡」太誘人！加了「起司通心粉」邪惡組合吃了停不下來

編輯／Emily 圖／翻攝自mcdonalds.co.kr、IG@ddung_ddis

麥當勞常推出引發話題的新品，韓國麥當勞最近就新推出一款「辣味起司通心粉漢堡」，將美國家庭常吃的起司通心粉，做成韓國人喜歡的辣味，再夾入漢堡之中。兩樣都可以單獨當主食的食物結合在一起，真的熱量和罪惡度都爆表，外觀看起來非常誘人，咬下去的濃郁滋味更讓人驚嘆。

韓國麥當勞的「辣味起司通心粉漢堡」把美國經典菜色起司通心粉與漢堡結合，夢幻組合讓人看了口水直流。起司通心粉以切達乾酪和格拉娜·帕達諾起司熬煮而成，再加入辣椒做成韓國人喜歡的辣味，濃郁口感絕對讓起司控瘋狂，再搭配香辣雞胸肉、脆培根、生菜…，打造出不會膩的好滋味。

「辣味起司通心粉漢堡」一登場就引人注目，讓很多網友留言：「好想吃」、「一定要去試試」、「外觀不是開玩笑的」。實際品嚐過後有些人好評大讚，覺得充滿美式風味，也有人抱怨：「起司不夠多、有點乾」、「廣告太浮誇，實際上料根本沒那麼多。」

不只麥當勞，其實日本的摩斯漢堡之前也推出過「起司通心粉漢堡」，只不過起司是原味的，搭配酥脆的可樂餅，口感非常豐富，當時也受到好評。

最近日本摩斯漢堡則新推出了不含任何動物成分的漢堡皮，以蔬菜、穀物為原料製成，吃起來清爽沒負擔，而且外觀還是美美的淺綠色，讓大家想拍照打卡。

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