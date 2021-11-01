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日系女生都愛「長版襯衫」！換季外搭背心、多披一件穿出層次感

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▲長版襯衫。（圖／dappei提供）

文／Dappei

天氣逐漸轉涼，日夜溫差大總是不知道該怎麼挑選合適的衣服？不妨考慮入手換季時必備的「長版襯衫」。長版襯衫是許多日系女生穿搭的常備款之一，不但能解決換季穿衣服的困擾，配上其他單品就可以營造穿搭的層次感和變化性。本篇要推薦長版襯衫的 4 種搭配方法，讓你在秋冬也能輕鬆穿出溫暖的好感印象！

# 單穿

長版襯衫除了能當外罩，也可以將釦子全扣，當作一件式的 One Piece 洋裝。將襯衫作為洋裝的穿搭法是懶人穿搭最首選的方法之一，套上長版襯衫出門肯定能減少翻箱倒櫃卻還找不到衣服的時間，也可以有效地大面積遮肉，幫你輕鬆修飾身型。衣長的部分建議挑選能夠露出腳踝的長度，才不會讓自己顯矮，小隻女可以搭配有高度的鞋子，一樣能夠很好駕馭。

▲長版襯衫。（圖／dappei提供）

# 上衣披掛、斜綁襯衫

加點配件就能讓平凡的穿搭更吸睛！若是覺得單穿長版襯衫太空、太單調，可以加件襯衫或是條紋上衣當作配件，像是斜綁、披掛在肩上都能讓整體穿搭看起來更具有層次感也更豐富，切記讓身上不要有太多雜亂顏色花樣，若是有圖案的長版襯衫，就建議選擇顏色較素的襯衫、上衣作為配件披掛；若著用素色的長版襯衫，可以搭配不一樣的圖紋，例如直條紋、橫條紋、大圖樣的襯衫或上衣當作輔助配件，除了能夠凸顯花樣外也可以瞬間吸引目光。

▲長版襯衫。（圖／dappei提供）

# 外搭背心

層次感一直是日系穿搭的標配，想要增加穿搭的層次感，可以用背心疊穿做搭配。當天氣轉涼，穿外套又會太悶熱的時候，背心就是你最佳的選擇。許多日本型人也都很喜歡用外搭背心來豐富整體穿搭，除了常見的 V 領、圓領款式以及 Oversize 版型，也推薦短版的背心款式，短版的背心套上長版襯衫會有裙裝的效果，能夠營造上短下長的視覺，會讓比例看起來更好，背心絕對是必備的零失誤百搭單品。

▲長版襯衫。（圖／dappei提供）

# 搭配針織

秋冬天氣漸漸變冷，是時候該拿出針織單品了！實穿且給人溫暖的感覺外，針織單品的百搭程度也是必備的入門單品之一，像是針織材質的開襟外套、針織毛衣等等，都是秋冬的衣櫃常備款。建議以織法密度來挑選合適的針織單品，若想要整體看起來輕盈不厚重，可以挑選細針織款式；想以保暖為主，粗針織款式就是你最好的選擇，配上長版襯衫，簡單就能穿出豐富性，也能營造溫柔的好感印象。

▲長版襯衫。（圖／dappei提供）

Dappei 結語：

長版襯衫絕對是必入手的百搭單品，只要簡單搭配，馬上就可以穿出滿滿的層次感！怪不得日本女生人手一件，好搭的程度簡直不容小覷，心動不如馬上行動，搭編也要開始來購入了！

文字編輯：Jen / 圖片來源：IG @marin_vvv

如何營造日系感？除了層次、oversied，娃娃鞋和長版襯衫也是關鍵，去不了日本就用日系穿搭偽出國！

「長版襯衫」該怎麼搭？快 Follow 這 5 種超實用搭配法則，讓你輕鬆打造日系多層次穿搭

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 長版襯衫

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