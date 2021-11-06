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Joy「格紋短裙」大曬逆天長腿　Red Velvet成員都愛復古格紋這樣搭

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編輯／Beverly

近年復古格紋強勢回歸，棋盤格紋更是2021下半年的最新爆款。韓國女團Red Velvet成員對格紋都各有執念，其中最鍾愛格紋單品的非Joy莫屬，近期在IG曬照，穿上「亮黃格紋裙」露出逆天長腿超吸睛。各位「格紋控」快筆記起來，跟著Red Velvet 5位歐膩穿出經典不敗的格紋時尚。

私服穿搭超有特色的Joy，近期在IG曬出私服照，穿著黑色高領與氣勢長靴，搭配超顯眼亮黃格紋裙秀出纖細好身材，逆天長腿更讓粉絲狂讚：「Joy女神太美啦」。素面上衣與格紋裙是Joy最愛的私服穿搭，有別以往保守的深色格紋，這次選亮黃色大膽又吸睛。

▲Red Velvet五成員就愛復古格紋單品。（圖／翻攝ig@ redvelvet.smtown，@renebaebae，@_imyour_joy）

▲Joy最愛格紋裙穿搭。（圖／翻攝自ig@_imyour_joy，下同）

想要學習Joy超復古氣質穿搭，就必須入手一件格紋外套，從針織外套、西裝外套到毛呢大衣，各種版型樣式的格紋外套她都有，想必粉絲們已經看出Joy對格紋的忠實程度了吧。

▲Red Velvet五成員就愛復古格紋單品。（圖／翻攝ig@ redvelvet.smtown，@renebaebae，@_imyour_joy）

▲Joy各式格紋外套。（圖／翻攝ig@_imyour_joy）

▲Joy的各式格紋造型外套。

其他四位成員駕馭格紋也超厲害！隊長Irene非常適合格紋套裝，與Joy熱愛的復古格紋對比，Irene著用的雙色格紋顏色鮮明，在風格上較為清新可愛，不論是同款格紋裙還是同色系的素面短裙，都氣質滿分。

▲Red Velvet五成員就愛復古格紋單品。（圖／翻攝ig@ redvelvet.smtown，@renebaebae，@_imyour_joy）

▲隊長Irene身穿格紋套裝清新可愛。（圖／翻攝ig@renebaebae）

黑色系穿搭也能很有趣，Seulgi選穿今年很夯的透膚上衣，棋盤格紋與微高領設計，內搭背心流露小性感，仔細一看白色格子上還有品牌Logo，使整體視覺效果增添幾分可愛。

Wendy的翻領格紋衫，造型大翻領與袖口部分以白色面料拼接，呈現撞色效果，肩膀微澎袖的設計使衣服不會太正式，鮮亮的顏色顯年輕又有活力，搭配白色復古壓紋短裙，俏皮又可愛。

忙內（老么）Yeri著用的經典格紋褲，慵懶復古的設計隨意搭一件帽T或短袖上衣就超好看，是率性但不隨便的零燒腦搭配，想入坑最百搭的格紋單品，首選就是經典格紋褲。

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關鍵字：

Red Velvet, Irene, Joy, Seulgi, Wendy, Yeri, 格紋, 復古格紋, 棋盤格紋, 穿搭

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