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換季應付溫差好難穿？學韓國部落客用針織、西外打造「簡約Look」

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

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▲韓國部落客 seoziyeo。（圖／dappei提供）

文／Dappei

天氣逐漸轉涼，是時候該把衣櫃裡的長袖衣物們拿出來穿了，但面對琳琅滿目的選擇總是讓人苦惱，說到尋找穿搭靈感，大多數一定是會追蹤許多穿搭明星以及部落客，學習他們的穿搭技巧，但有時部落客們的特殊設計服裝總會讓你覺得難以駕馭，這篇 Dappei 就來介紹韓國女生 seoziyeon，從她的基礎款單品中，一起看看換季質感穿搭可以怎麼搭。

為了靈活的應對多變的天氣和早晚的溫差，一件薄款針織上衣一定是少不了的，也可以將針織衣隨性的披在肩上，讓整體穿搭更有層次感，盡量選擇中性色調或是和上衣相近的色系，一深一淺的搭配為穿搭大大加分，seoziyeon 的穿搭法則就在於隨性自然，如果穿膩了大地色以及黑白灰，也可以像 seoziyeon 一樣嘗試演繹活力感十足的淺綠色或是墨綠色，搭配咖啡色長褲，色調也很協調。

▲韓國部落客 seoziyeo。（圖／dappei提供）

圖片來源

如果衣著都選擇相近的色系時，不妨再戴上一頂對比色系的帽子作為穿搭亮點，當天氣再冷一點，就可以戴上一頂毛帽外出，不僅顯頭小，秋冬的溫暖慵懶感也全靠它。

▲韓國部落客 seoziyeo。（圖／dappei提供）

圖片來源

西裝外套的百搭程度可以說是所有品牌的心頭愛，seoziyeon 的西裝外套也穿得很時髦，以下方右圖為例，當天氣還不是那麼冷時，上衣可以挑選一件薄款短版的深藍色西裝外套，抹茶色的長褲，肩上同樣搭配一個抹茶色的腋下包，頭上戴了一頂針織毛帽，配色簡單卻不單調，有種復古個性感。

▲韓國部落客 seoziyeo。（圖／dappei提供）

圖片來源

在西裝外套的顏色上，seoziyeon 多半都是黑色以及深藍色系為主，安靜沉穩的顏色不僅百搭也為穿搭增添一股時髦感，很適合職場通勤。在長度上，中長款的西裝外套能給人一種隨興慵懶風，通常這種長度不會太挑身高，對於小個子的女孩也很友好，可以搭配一件質感滑順的高腰長褲，或是一件版型寬鬆的短褲來修飾身形。

▲韓國部落客 seoziyeo。（圖／dappei提供）

圖片來源

從深秋到冬季，一件保暖的毛衣也是必要的，seoziyeon 的毛衣色系大多都是米色或是淺色系，再內搭一件藍色系或大地色系的連身短裙，看起來軟綿綿又溫柔，腳上在搭上一雙球鞋或是皮靴，就能搭出經典的秋冬穿搭。

▲韓國部落客 seoziyeo。（圖／dappei提供）

圖片來源

Dappei 結語：

看完這些 seoziyeon 的簡約穿搭 Look ，你最喜歡哪一套，如果這個秋冬你還沒有靈感的話，不妨快來參考一下seoziyeon 吧。

文字編輯：Estella

Murph、葒 HONG ⋯ 日韓「極簡風網拍」推薦，靠質感和細節取勝的優雅存在，西外控錯過會捶心肝！

原來就是欠這味！「素色毛帽」簡約搭配就能提升造型感，甜美、個性風格輕鬆變換！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 換季, 韓系

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