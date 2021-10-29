NB 574復古色、ASICS潮牌聯名黴菌鞋！　5款秋冬話題單品一次看

記者鮑璿安／綜合報導

運動品牌展現跨界合作，或是推出週年限定商品已成趨勢，New Balance近期攜手多次合作的時裝品牌STAUD，將574 與 57/40鞋款進化；ASICS則與潮牌Brain Dead聯名打造萬聖節必敗「黴菌」越野跑鞋TRABUCO MAX，《ET FASHION》整理出話題秋冬新款一次看。

New Balance 與時裝品牌STAUD展開第四度聯名

▲New Balance 與時裝品牌STAUD展開第四度聯名，「574」 與 「57/40」兩大鞋款進化。（圖／品牌提供）

New Balance 與時裝品牌STAUD展開第四度聯名，這次以復古材質與鮮明的原色組合為主調，鞋履部分重塑了「574」 與 「57/40」兩大鞋款，運用極具活力的彩色線條搭配拼接與透視細節展現活力，作為中性款呈現，不分性別皆可演繹，也是情侶鞋選擇之一。

ASICS與街頭服飾品牌Brain Dead聯名

▲全新特別配色越野跑鞋TRABUCO MAX。（圖／品牌提供）

ASICS再度攜手街頭服飾品牌Brain Dead，推出全新特別配色越野跑鞋TRABUCO MAX，以黴菌與菌絲體的生長為設計靈感呼應即將到來的萬聖節，同時保有該鞋款ASICSGRIP外底及搭載FLYTEFOAM緩震中底，提升鞋款耐用性與抓地力並帶來舒適腳感，將於10月30日開賣。

「New Era l 樂一通」系列9FORTY棒球老帽

▲New Era與經典卡通《樂一通》合作，帶來６款9FORTY棒球老帽。（圖／品牌提供）

New Era與經典卡通《樂一通》合作，帶來６款9FORTY棒球老帽，包含兔巴哥、崔弟、傻大貓、大嘴怪、火星人馬文及火爆山姆元素，帽前以美式復古布章設計，結合美國各大城市的英文字樣生動呈現，帽後則以經典Box Logo低調點綴，打造藍、白、黑、灰、核桃及米色款式。

台灣限定獨家NBA 75週年限定毛巾

▲NBA 75週年限定毛巾。（圖／品牌提供）

NBA成立 75週年官方推出全新LOGO標誌，設計概念融入歷史悠久的Logo Man人物造型，與西方社會75週年紀念傳統的鑽石作結合設計而成，搭配最經典的紅藍配色。「NBA 75週年限定毛巾」將75週年LOGO標誌與30隊NBA隊徽共同結合設計，增添收藏價值。

巴西人字拖品牌Havaianas東京街頭「Tradi Zori Tokyo」系列

▲「Tradi Zori Tokyo」系列鞋款 。（圖／品牌提供）

巴西人字拖品牌Havaianas哈瓦仕秋冬推出結合東京街頭概念的「Tradi Zori Tokyo」系列鞋款，Harajuku款混合粉紅、藍和石灰綠色展現原宿氛圍；Ueno款以柔和奶油色與珊瑚粉色條紋鞋底呈現東京賞櫻勝地，而新宿Shinjuku款融合黑色鞋底營造商務氛圍。