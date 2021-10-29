fb ig video ETtoday search mobile

NB 574復古色、ASICS潮牌聯名黴菌鞋！　5款秋冬話題單品一次看

>

記者鮑璿安／綜合報導

運動品牌展現跨界合作，或是推出週年限定商品已成趨勢，New Balance近期攜手多次合作的時裝品牌STAUD，將574 與 57/40鞋款進化；ASICS則與潮牌Brain Dead聯名打造萬聖節必敗「黴菌」越野跑鞋TRABUCO MAX，《ET FASHION》整理出話題秋冬新款一次看。

New Balance 與時裝品牌STAUD展開第四度聯名

▲綜合單品 。（圖／品牌提供）

▲綜合單品 。（圖／品牌提供）

▲New Balance 與時裝品牌STAUD展開第四度聯名，「574」 與 「57/40」兩大鞋款進化。（圖／品牌提供）

New Balance 與時裝品牌STAUD展開第四度聯名，這次以復古材質與鮮明的原色組合為主調，鞋履部分重塑了「574」 與 「57/40」兩大鞋款，運用極具活力的彩色線條搭配拼接與透視細節展現活力，作為中性款呈現，不分性別皆可演繹，也是情侶鞋選擇之一。

ASICS與街頭服飾品牌Brain Dead聯名

▲綜合單品 。（圖／品牌提供）

▲全新特別配色越野跑鞋TRABUCO MAX。（圖／品牌提供）

ASICS再度攜手街頭服飾品牌Brain Dead，推出全新特別配色越野跑鞋TRABUCO MAX，以黴菌與菌絲體的生長為設計靈感呼應即將到來的萬聖節，同時保有該鞋款ASICSGRIP外底及搭載FLYTEFOAM緩震中底，提升鞋款耐用性與抓地力並帶來舒適腳感，將於10月30日開賣。

「New Era l 樂一通」系列9FORTY棒球老帽

▲綜合單品 。（圖／品牌提供）

▲New Era與經典卡通《樂一通》合作，帶來６款9FORTY棒球老帽。（圖／品牌提供）

New Era與經典卡通《樂一通》合作，帶來６款9FORTY棒球老帽，包含兔巴哥、崔弟、傻大貓、大嘴怪、火星人馬文及火爆山姆元素，帽前以美式復古布章設計，結合美國各大城市的英文字樣生動呈現，帽後則以經典Box Logo低調點綴，打造藍、白、黑、灰、核桃及米色款式。

台灣限定獨家NBA 75週年限定毛巾

▲綜合單品 。（圖／品牌提供）

▲NBA 75週年限定毛巾。（圖／品牌提供）

NBA成立 75週年官方推出全新LOGO標誌，設計概念融入歷史悠久的Logo Man人物造型，與西方社會75週年紀念傳統的鑽石作結合設計而成，搭配最經典的紅藍配色。「NBA 75週年限定毛巾」將75週年LOGO標誌與30隊NBA隊徽共同結合設計，增添收藏價值。

巴西人字拖品牌Havaianas東京街頭「Tradi Zori Tokyo」系列

▲綜合單品 。（圖／品牌提供）

▲「Tradi Zori Tokyo」系列鞋款 。（圖／品牌提供）

巴西人字拖品牌Havaianas哈瓦仕秋冬推出結合東京街頭概念的「Tradi Zori Tokyo」系列鞋款，Harajuku款混合粉紅、藍和石灰綠色展現原宿氛圍；Ueno款以柔和奶油色與珊瑚粉色條紋鞋底呈現東京賞櫻勝地，而新宿Shinjuku款融合黑色鞋底營造商務氛圍。

關鍵字：

運動, 潮流, 聯名, 球鞋, New Balance, STAUD, New Era, ASICS, Brain Dead, NBA, Havaianas

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

從「生命靈數」知道真實性格　輸入生日就可以看出你是幾號人

從「生命靈數」知道真實性格　輸入生日就可以看出你是幾號人

百億富婆曬3000萬衣櫃一角　秋季愛用的百萬愛馬仕包、名鞋爆滿

百億富婆曬3000萬衣櫃一角　秋季愛用的百萬愛馬仕包、名鞋爆滿

網揭「3星座」最容易發胖！第1名最愛揪另一半大吃，幸福肥超明顯

網揭「3星座」最容易發胖！第1名最愛揪另一半大吃，幸福肥超明顯

5招「吃高基礎代謝」養成易瘦體質！吃對脂肪不胖反而助減肥 營養師傳授喝湯不胖「終極4招」，湯頭越清澈熱量就越低 迪麗熱巴扮雨中仙子「鎖骨」太搶鏡！網浮誇喊：想在裡面游泳 申敏兒風格驟變！換上戶外風潮衣霸氣噴發　超殺眼神有夠電 做好7件事甩開肥肚、凸小腹！雞肉取代豬肉、小心不良坐姿 EXO KAI穿女裝「撞IU」嫵媚勝出　她霸氣厭世臉回擊 小CK「莫蘭迪色」聯名讓人失心瘋！鬼鬼搶先示範手袋、襪靴太美了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面