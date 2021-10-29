蕭亞軒躺沙發敷臉洩天后身價　170萬鑽石項鍊戴牢牢

▲蕭亞軒在家敷臉，一身休閒打扮搭配百萬寶格麗鑽石項鍊。（圖／翻攝hsiaoelva IG）

記者陳雅韻／台北報導

蕭亞軒（ELVA）今年初被自家愛犬咬傷右臉頰後，始終未公開亮相，但她持續在IG發照更新近況讓粉絲安心，近日po出躺在沙發上敷右臉頰的照片，喊話希望寶貝臉蛋趕快好起來，她雖然一身休閒裝扮，但脖子上的寶格麗（BVLGARI）最新款、要價近170萬元的鑽石項鍊洩露了她的天后身分。

▲寶格麗B.zero1 Rock Chain系列白K金鑽石頸鍊，1,699,000元。（圖／寶格麗提供）

走在時尚尖端的蕭亞軒，居家穿搭毫不邋遢，即便躺在舒服的抱枕堆中敷臉，依然戴著寶格麗B.zero1 Rock系列中最為貴重的白K金鑽石項鍊，環環相扣的鍊節共鑲嵌7.20克拉美鑽，串上發想自羅馬競技場的招牌圓墜，可拆下成為單獨頸鍊的設計，品牌更額外附上一條白K金細項鍊，變換出不同的穿戴方式。

▲蕭亞軒曾疊戴寶格麗B.zero1項鍊與SERPENTI SEDUTTORI鑽錶。（圖／翻攝hsiaoelva IG）

不僅擁有百萬元的寶格麗B.zero1 Rock鑽石項鍊，蕭亞軒也收藏同系列入門款的黑陶瓷玫瑰金項鍊、玫瑰金項鍊等，經常以疊戴方式展時尚味，而她也沒錯過招牌的Serpenti蛇錶，選的還是今年最流行的綠色孔雀石面盤樣式。

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