簡嫚書靠「Ferragamo鞋子」讓女兒超聽話　曝老公竟沒送過包包？

記者王則絲／台北報導

本屆金鐘獎最佳女配角簡嫚書，今（29日）獲邀出席Salvatore Ferragamo珍稀皮革系列概念店開幕活動，訪問中簡嫚書提到竟從來沒有收過老公送的包包，立刻對鏡頭喊話起來！此外，她也分享自己靠「Ferragamo鞋子」來利誘女兒，讓她聽話才可以穿，根本是另類「育兒神器」。

▲簡嫚書出席Ferragamo珍稀皮革概念店。（圖／品牌提供）



簡嫚書今日穿著Ferragamo縮腰剪裁的黑色前衛洋裝亮相，紗裙下襬讓腿部全透視，相當時髦動人，手上則是拎著博物館經典復刻系列Top Handle米白色鱷魚皮手袋，是她今天最喜歡的手袋系列，另外一款蜥蜴皮革壓紋的銀色Top Handle也讓簡嫚書愛不釋手，因平時私下包款多以黑色系為主，一看到它就讓她燃起慾望：「主要是因為它的顏色我很喜歡，是銀色的，還蠻未來科技感的，很想試試看這種金屬光澤感強烈一點的包。」

▲簡嫚書看上另一顆銀色的博物館系列Top Handle手袋。（圖／記者王則絲攝）



簡嫚書今天也透露自己與Ferragamo之間的小故事，她提到人生第一雙精品高跟鞋就是Ferragamo的，女兒也不例外，「前一陣子寶寶的祝賀禮，就有送小朋友很漂亮的Ferragamo的鞋。」剛好女兒最近看了《冰雪奇緣》很想要當艾莎公主，簡嫚書就會說：「你要乖才可以穿這個，這是要氣質公主才可以穿的一雙鞋唷！」讓女兒變得超聽話。

▲Salvatore Ferragamo於台北SOGO忠孝館開設珍稀皮革系列限時概念店。（圖／品牌提供）



Salvatore Ferragamo於台北SOGO忠孝館開設珍稀皮革系列限時概念店，展售期限到11月30日，而後將改裝為正規店面，此次限時店主打三大經典包款「STUDIO」、「TRIFOLIO」、「Creations博物館復刻Top Handle系列」，囊括鱷魚皮、鴕鳥皮、蜥蜴皮、蛇皮等多種材質與顏色呈現選擇，共引入70多款全球珍藏的作品，總價超過三千萬元。

▲概念店主打手袋。（圖／記者王則絲攝）



其實日前才出席另一戶外機能品牌The North Face活動的簡嫚書早有透露要去拉拉山出遊，今日等於是才剛回來上工，她開心表示：「很好玩，很久沒有去戶外活動了，現在比較安心了，感覺可以小小的出遊。」到了山裡她便是穿上機能的北臉外套與毛帽，防風、防雨又能保暖，雖然帶著孩子一起上山，但其實並沒有想像中累，「其實出去比較沒這麼累，他們會很開心，玩的過程中放電，大人就可以獲得休息。」

▲簡嫚書日前與家人到拉拉山露營遊玩。（圖／翻攝自IG@manshujian）



►簡嫚書也瘋「陽明山新景點」！北臉外套新色「日曬玫瑰」很浪漫

►迪麗熱巴扮雨中仙子「鎖骨」太搶鏡！網浮誇喊：想在裡面游泳