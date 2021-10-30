傲嬌「4星座」是你？第一名是完美女神，根本不怕沒人愛

▲適當的傲嬌有時也滿可愛的。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

編輯／Lily

很多人一談戀愛就忘了自己，總喜歡繞著對方轉，但就4個星座天生傲嬌，喜歡把自己放在第一位，越驕傲就越有吸引力，身邊追求著不斷，根本就是愛情贏家。

第4名 牡羊座

牡羊座樂觀積極，遇到自己在行的事情就喜歡積極表現，這樣的他們就特別有吸引力，若要牡羊在愛情和驕傲中取捨，他們會選擇驕傲，因為他們不喜歡在愛情中展現卑微，較喜歡成為主導的一方，認為愛情是互相的，有來有往，特別討厭失衡的狀態。

第3名 獅子座

獅子座天生就有一股傲氣，但往往他們出色的能力，絕對有資格去驕傲，戀愛時喜歡別人對自己說好聽話，但是自己卻彆扭說不出口，偏偏不少人就喜歡傲嬌獅子，喜歡跟在他們後面，只求獅子的微笑肯定。

第2名 處女座

處女座做任何事情都很有原則，即便是談戀愛也不例外，希望另一半都自己的，按照自己的規則走，若是對方配合度不高，這樣的愛情寧可不要，處女座在感情上的邊界分得很清楚，只要踩到地雷，即便再愛也會忍痛分手。

第1名 天蠍座

天蠍總把自己放在第一，愛情對他們而言並不重要，與其追求愛情，倒不如精進自己，只要自己的能力夠強，愛的你的會追著你跑，更不用害怕會失去任何東西，天蠍座在生活中以自己為傲，更是大家心目中的完美女神，可說是天生傲嬌第一名。

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