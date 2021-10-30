fb ig video ETtoday search mobile

傲嬌「4星座」是你？第一名是完美女神，根本不怕沒人愛

>

▲▼傲嬌星座排行榜。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

▲適當的傲嬌有時也滿可愛的。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

編輯／Lily

很多人一談戀愛就忘了自己，總喜歡繞著對方轉，但就4個星座天生傲嬌，喜歡把自己放在第一位，越驕傲就越有吸引力，身邊追求著不斷，根本就是愛情贏家。

▲▼傲嬌星座排行榜。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

第4名 牡羊座

牡羊座樂觀積極，遇到自己在行的事情就喜歡積極表現，這樣的他們就特別有吸引力，若要牡羊在愛情和驕傲中取捨，他們會選擇驕傲，因為他們不喜歡在愛情中展現卑微，較喜歡成為主導的一方，認為愛情是互相的，有來有往，特別討厭失衡的狀態。

▲▼傲嬌星座排行榜。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

第3名 獅子座

獅子座天生就有一股傲氣，但往往他們出色的能力，絕對有資格去驕傲，戀愛時喜歡別人對自己說好聽話，但是自己卻彆扭說不出口，偏偏不少人就喜歡傲嬌獅子，喜歡跟在他們後面，只求獅子的微笑肯定。

第2名 處女座

處女座做任何事情都很有原則，即便是談戀愛也不例外，希望另一半都自己的，按照自己的規則走，若是對方配合度不高，這樣的愛情寧可不要，處女座在感情上的邊界分得很清楚，只要踩到地雷，即便再愛也會忍痛分手。

▲▼傲嬌星座排行榜。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

第1名 天蠍座

天蠍總把自己放在第一，愛情對他們而言並不重要，與其追求愛情，倒不如精進自己，只要自己的能力夠強，愛的你的會追著你跑，更不用害怕會失去任何東西，天蠍座在生活中以自己為傲，更是大家心目中的完美女神，可說是天生傲嬌第一名。

►網揭「3星座」最容易發胖！第1名最愛揪另一半大吃，幸福肥超明顯

關鍵字：

星座, 傲嬌, 排行榜

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

萬聖節咖啡優惠！星巴克明起第二杯半價　想賺「買一送一」去這3家

萬聖節咖啡優惠！星巴克明起第二杯半價　想賺「買一送一」去這3家

營養師教「吃大餐不發胖」飲食法！5招調整小技巧：當日飯量減半

營養師教「吃大餐不發胖」飲食法！5招調整小技巧：當日飯量減半

從「生命靈數」知道真實性格　輸入生日就可以看出你是幾號人

從「生命靈數」知道真實性格　輸入生日就可以看出你是幾號人

美女網紅炫百萬勞力士滿天星鑽錶　忘了名錶代言在身 飛利浦「小方塊氣炸鍋」6990元→4990元！減油90%、想瘦必備 好夢幻！Jo Malone、SABON聖誕倒數月曆開賣，明星單品一次收 丹麥22歲王子被封「皇室版甜茶」　希臘雕像臉成時尚圈男模 9款「無印風」質感收納籃通通百元有找　一次買齊雜物秒歸位 吃宵夜不怕胖，避開「1種食物」是關鍵！　加碼有助減肥3食物 周迅綠圍巾＋紫襪子飄土味！「大嬸裝」意外獲網狂讚：真正的大咖

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面