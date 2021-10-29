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秋天掉髮變多？3招頭髮養護秘訣，讓髮絲重現豐盈亮澤

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記者李薇／綜合報導

秋天逐漸脫離夏季酷暑、變得更乾燥、氣溫開始下降的時期，這樣的氣候變化也使得秋天變成一年之中最容易有髮量變化狀況的季節，不少人會發現，進入秋天後地上的頭髮變多了。

也因此，在這個時節，更應該內用外服雙管齊下好好保養一番！首先要從良好的生活習慣開始做起，均衡飲食，多補充蛋白質、維生素b群、E、鐵質、鋅等關鍵營養素；同時要注意保持正常作息，早睡早起不熬夜，也建議搭配固定運動的習慣、適時排解壓力，從養好健康的體質開始幫助養髮固髮。

▲頭髮,髮絲,Rene Furterer,萊法耶,50惠,魅尚萱,阿葵亞。（圖／品牌提供）

STEP 1 植萃養護精油按摩活絡 髮膚健康度升級！

髮量變化困擾，頭皮不健康才是根源，髮膚膚況健康，髮絲才能豐盈亮麗。除了平衡良好的生活習慣外，外用防脫策略方面，在秋季更應加強頭皮護理與髮根養護。換季時期的強健固髮，首先，建議定期以薰衣草、柑橘精油為主成分的熱感複方精油進行頭皮按摩，作為髮根CPR的第一步，從生長的起跑點開始甦活髮膚，回歸最健康膚況，同時也能幫助強化後續養護吸收力，按摩活絡要長期堅持才能豐盈有感，生長出來的頭髮也才會更加強韌亮麗

STEP 2 保養型髮浴洗起來！清潔同時提升髮根健康度

建議選用含有髮根強韌、賦活成分的養髮型髮浴，溫和清潔同時滋養活化髮根。使用時先以指腹次出泡沫，再於沾濕的頭皮上揉搓起泡，輕柔以指腹畫圈按摩頭皮，於髮膚髮絲停留1-3分鐘、濕敷後沖淨。

STEP 3 高濃度養髮精華安瓶 校正回歸原廠豐盈髮

每週1-2次，於洗髮後使用含有高濃度養髮成分的精華安瓶，進行強化營養補給，從頭皮源頭按摩、灌注養髮能量，幫助煥發髮根活力、健康力、提升髮絲品質，孕育出完美豐盈、充滿活力光澤與韌性之秀髮。

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Rene Furterer 5頭皮養護5號精油

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頭髮, 髮絲, Rene Furterer, 萊法耶, 50惠, 魅尚萱, 阿葵亞

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