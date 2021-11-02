「哆啦A夢晚安枕頭」陪你一起失眠　外帶銅鑼燒靠墊打開還有紅豆餡

編輯／Emily 圖／翻攝自felissimo.co.jp、bpnavi.jp

日本雜貨品牌Felissimo之前常常與《哆啦A夢》合作，推出各種可愛小物，最近又有新品登場了！這次有一款「哆啦A夢晚安枕頭」超級Q，在長條枕頭上直接黏了大隻的哆啦A夢娃娃，讓他陪著你一起入睡，雖然表情有夠不情願，還是讓粉絲好心動，哆啦A夢最愛的銅鑼燒也變成靠墊，打開竟然裝了紅豆餡毯子。

「哆啦A夢晚安枕頭」以漫畫《再見，哆啦A夢》中的場景為靈感，重現哆啦A夢與大雄因為知道要離別，一起躺在枕頭上無法入睡的那一幕。枕頭是長條狀，一側直接黏上立體哆啦A夢娃娃，另一側則留了寬敞位置可以睡，躺在上面就能一圓與哆啦A夢同床共枕的夢想。

要是嫌太擠，娃娃是可拆卸的，拿下來抱在懷裡也很療癒，肚子上的百寶袋還能偷裝口紅之類的小東西。

另一款必收小物是「銅鑼燒靠墊」，外型看起來美味可口，還隱藏了三種用途。乍看只是個普通靠墊，但拉鍊打開，裡面竟然有一條毯子，還配合銅鑼燒主題，做成紅豆餡的顏色，而空出來的銅鑼燒皮，可以改裝熱水袋，冷冷的天裡能帶給你溫暖，也是生理期的良伴。

另外，日本Bandai公司配合寶可夢Switch新作《寶可夢晶燦鑽石／明亮珍珠》發售，將推出紀念一番賞系列，獎品種類豐富、物超所值。其中有皮卡丘、伊布、波加曼三款絨毛娃娃，還有帆布袋、小收納包、玻璃杯等實用小物。

而讓人最想收藏的，就是被波加曼、草苗龜、小火焰猴環繞的「寶貝球造型靠墊」，放在腿上枕著滑手機超舒適，還有印滿寶可夢圖案的「綠色毛毯」，很適合冬天使用。

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