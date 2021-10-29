「羽絨衣之王」竟然推出男女對香　瓶身上面有LED燈會有字幕超狂

記者李薇／綜合報導

香氛可以代表一個人的印象，也可以是一段美好的回憶，當你聞到這個香味的時候，當時腦中的畫面都會顯現出來，《ET FASHION》就整理3個厲害的香水，身為香氛控絕對要收藏，因為不只經典，香味更是好聞到不行。

Moncler 同名女性淡香精

「羽絨衣之王」Moncler推出品牌首個香氛系列，在瓶身設計上，擁有非常帥氣的LED屏幕設計，配搭水壺型的外觀，體現了產品與Moncler山岳文化以、野外冒險精神之間密不可分的連結。這兩款香氛都融合了獨特限定的山林香調，溫暖而精緻的木質香韻，利用雪松木展現出時尚精緻的質感，並且搭配琥珀、檀香展現出香氛的馥郁層次，營造舒緩、濃郁的溫暖感受。



Chloé 綠漾玫瑰淡香精

向來擅長運用香調呈現出玫瑰不同面貌的Chloé，再度推出綠漾玫瑰淡香精，由調香師Michel Almairac採用生長在保加利亞有機農場的高貴玫瑰，與橙花交織成天鵝絨般的芳香，提升了香櫞和黑醋栗芽的活潑清新感，柔和、陽光明媚的含羞草精油融合了感性的花香疊加雪松基調譜出獨特感受，這種強大又優雅的木質香氣會縈繞數小時徘徊不已。

Marc Jacobs Perfect Intense 淡香精

PERFECT系列全新標誌，PERFECT INTENSE淡香精是一款濃郁、金色、無法抗拒的香味，頌揚理直氣壯的自我表達。香調是一種令人舒適的花香，但帶有出乎意料和放縱的反轉—夜間盛開茉莉花的優雅凸顯了明亮的水仙花，金烤杏仁與大量檀香融合，營造出溫暖的收斂，擁有豐富而飽滿的質地，是一款珍貴而有趣的全新香氛。